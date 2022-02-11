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11 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11.02.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Şubat Cuma günü altın bilezik fiyatları, 22, 18 ya da 14 ayar bilezik alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri altın bilezik fiyatlarını da etkiledi. Vatandaşlar 10 Şubat "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. 4, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları bu hafta da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte 11 Şubat 2022 Cuma altın bilezik fiyatları

11 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11 Şubat Cuma günü altın bilezik fiyatları dün, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan enflasyon verileri açıklamasından etkilendi. Böylelikle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile altın ve altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişilerin konuya ilişkin yaptığı araştırmalar da hız kazandı. Birçok vatandaş "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internet arama motorlarında haftanın dördüncü gününde de araştırma yapıyor. Şubat ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 11 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

11 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Dün 22 ayar altın bileziğin satış fiyatı ise 746,56 Türk Lirası oldu. Piyasalar bugün saat 09:30'da açılacak. Güncel altın bilezik ve altın fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Şubat Perşembe günü 18 ayar altın alış fiyatı 583,21 TL, satış fiyatı 583,28 TL oldu.

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14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 436,29 Türk Lirası, 526,13 Türk Lirası oldu.

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