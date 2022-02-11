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11 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2022 Cuma

11.02.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Şubat 2022 altın fiyatları ellerindeki altınları bozdurmak ya da altın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün altın, güne yükselişle başlamıştı. Sonrasında ise 799 Türk Lirası seviyesinde işlem görmüştü. Son dönemde altının çekiciliği yatırım yapmak isteyenler kişiler için arttı. Peki 11 Şubat'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

11 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2022 Cuma

10 Şubat altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler
yatırım yapmak isteyen ve altan alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki ılımlı yükseliş devam ediyor. Birçok kişi internette 11 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 11 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının alış fiyatı 1833,83 lira, satış fiyatı 1834,03 lira oldu. Güncel ons altın, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları altın piyasasının açılması ile belli olacak. Altın piyasasının açılmasının ardından güncel altın fiyatlarına haberimizde yer verilecektir...

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 798,60 lira, satış fiyatı ise 799,47 TL'den el değiştiriyor.

Cumhuriyet altın alış fiyatı 5.260,00, satış fiyatı ise 5.340,00 TL.

Çeyrek altın alış fiyatı 1.294,00 TL, olurken satış fiyatı 1.317,00 TL'yi gördü.

Yarım altın alış fiyatı, 2.597,00 TL,satış fiyatı ise 2.633,00 TL oldu.

Ata altın: alış fiyatı 5.317,00 olurken, satış fiyatı ise 5.383,00 TL'yi gördü.

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