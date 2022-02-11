11 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2022 Cuma

10 Şubat altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler

yatırım yapmak isteyen ve altan alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki ılımlı yükseliş devam ediyor. Birçok kişi internette 11 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 11 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının alış fiyatı 1833,83 lira, satış fiyatı 1834,03 lira oldu. Güncel ons altın, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları altın piyasasının açılması ile belli olacak. Altın piyasasının açılmasının ardından güncel altın fiyatlarına haberimizde yer verilecektir...

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 798,60 lira, satış fiyatı ise 799,47 TL'den el değiştiriyor.

Cumhuriyet altın alış fiyatı 5.260,00, satış fiyatı ise 5.340,00 TL.

Çeyrek altın alış fiyatı 1.294,00 TL, olurken satış fiyatı 1.317,00 TL'yi gördü.

Yarım altın alış fiyatı, 2.597,00 TL,satış fiyatı ise 2.633,00 TL oldu.

Ata altın: alış fiyatı 5.317,00 olurken, satış fiyatı ise 5.383,00 TL'yi gördü.

