110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok, iş ilanlarında en çok aranan meslek 'Yana yana arıyorlar, bulamıyorlar! Tam bir altın bilezik'

İş hayatına yeni atılacak ya da farklı bir iş kolunda mesleki yaşamını devam ettirecek kişiler, iş ilanlarında en çok aranan mesleklere göz atıyor. Bunlardan bir tanesi CNC operatörlüğü. 110 bin TL maaş alan elemanın bile olduğu bu meslekte sektör; yana yana eleman aramasına rağmen bulamamaktan dertli. CNC aslında herkesin gördüğü, dokunduğu her ürünü üreten takım tezgahları. Dolayısıyla sanayide önemleri oldukça büyük. Yalnızca CNC'nin ihracata katkısı yıllık 90 milyar dolar olurken katma değeri bu kadar yüksek olmasına rağmen sektör üretimi dahi etkiler boyuta gelen eleman sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Ciddi bir eleman sıkıntısı yaşandığı belirtilirken üretimde stratejik bir öneme sahip bu alan için sektör personel bulamıyor.

Habertürk'ün haberine göre; CNC operatörlüğü için "Geleceğin mesleği ve şu anın da mesleği aslında" ifadeleri kullanılırken "365 gün 5 yıldır eleman arıyoruz" denildi. Operatör bulunamamasıyla ilgili üretimde yavaşlamaların olduğu belirtilirken "Genç arkadaşlara ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.

ÜRETİM KAPASİTESİ VAR, YETERLİ PERSONEL YOK

Sanayi devrimi seri üretimi getirirken geleneksel torna tezgahlarının yerini de dijital tezgahlar aldı. O tezgahlar da akla gelen her şeyi üreten makineler haline geldi. Bu tezgahlarda üretilen ürünler havacılıktan savunmaya, otomotivden medikale tüm sanayi sektörleri için stratejik öneme sahip. Çünkü daha çok üretim, daha çok katma değer ve ihracat demek. Türkiye'nin bu üretimi yapacak kapasitesi olduğu ama bu tezgahlarda çalıştıracak yeterli personelin bulunmadığı aktarıldı.

TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş, "Türkiye'de kullanıma girecek olan takım tezgahı sayısı çok daha fazla olabilir ancak yeterli iş gücüne sahip olmadığımız için bu sayı daha aşağılarda kalıyor" dedi. TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şirolu "Her sene gerçekten iş hacmi çok büyüyor Türkiye'de. Dolayısıyla var olanın üstüne her sene belli bir istihdam açığımız var." şeklinde konuştu.

"YANA YANA CNC OPERATÖRÜ ARIYOR"

Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Dernek Başkanı Murat Akyüz "Her iki firmadan birinde eleman ihtiyacımız var. Yana yana CNC operatörü arıyor" dedi. CNC Operatörlüğü, ismi yeni yeni duyulmaya başlasa da son zamanlarda iş ilanlarında en çok aranan mesleklerden biri oldu.

"110 BİN TL GİBİ ÇOK YÜKSEK MAAŞLAR ALABİLİRSİNİZ"

CNC Operatörü Salih Can Atmacıoğlu, "CNC operatörü olarak ilk işe başladığında 30 bin TL - 35 bin TL bandında başlayıp ondan sonra kendini geliştirerek 60 bin TL-70 bin TL, savunma sanayinde, medikal sektörde, bu sektörlerde çalışırsanız 100 bin TL, 110 bin TL gibi çok yüksek maaşlar alabilirsiniz" dedi.

Bir şirketin genel müdürü olan İsmail Atmacaoğlu ise "CNC operatörleri olarak asgari ücretin çok çok üstünde ücret aldıkları, verdiğimiz halde yine de eleman yetiştiremiyoruz" şeklinde konuştu. CNC Operatörü Mert Erol ise "Genç arkadaşlarımız yağlı, pis, kirli iş diye uzak duruyorlar" derken Salih Can Atmacıoğlu ise "Gençler masabaşı iş istiyor. Hani daha az çalışayım, daha rahat çalışayım..." ifadelerini kullandı.

CNC sektörünün tek eksiği bu makineleri kullanacak operatörler değil. CNC sektör çalışanı Naciye Hiçyılmaz "Sektörde sadece üretim, sadece satış ya da servis yok. Farklı kulvarlar var" derken Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Dernek Başkanı Murat Akyüz "Buraya mühendis de lazım, tasarımcı da lazım, bilgisayarcı da lazım, ölçme, kalite kontrolcü de lazım" şeklinde konuştu.

SEKTÖRE GİRMEK İÇİN DİPLOMA ŞART DEĞİL

Sektörün en büyük ihtiyacı mühendislik fakültesi mezunları. Ancak sektöre girmek için diploma şart değil. CNC Operatörü Mert Erol bununla ilgili olarak "Bunun için düz lise, meslek lisesi mezunu, üniversite fark etmeksizin bu alanlarda kendilerini geliştirerek usta olabilirler." dedi. CNC Operatörü Emre Ergüt ise "8 yıldır ben bu meslekte bulunuyorum. Düz lise mezunuyum. Çırak olarak başladım bu sektörde ve CNC operatörlüğüne kadar yükseldim. Şu an üniversite mezunları iş bulmakta zorlanırken ben sektörün çeşitli alanlarında iş bulabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE TAM BİR ALTIN BİLEZİK"

Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Dernek Başkanı Murat Akyüz de "Kesinlikle altın bilezik. Tam bir altın bilezik. Çocuklara diyoruz ki gelin metale şekil verin" şeklinde konuştu. Bir şirketin genel müdürü olan İsmail Atmacaoğlu da "Diplomalı veya diplomasız gelsin, biz bu sektörde devam edelim" dedi. TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Okçu "Sektör aslında erkek egemen bir sektör gibi gözükse de öyle değil. Kadın ve erkek yeni mezunlarımızın hepsini aslında sektöre bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Sektör temsilcilerinin gençlere çağrısı bu olurken diğer bir çağrıları da ilgili kurumlara oldu. Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Dernek Başkanı Murat Akyüz "Daha fazla çocuk eğitmemiz lazım" derken "TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş" sanayi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok daha yakın ilişkiler içerisine girmesi gerekiyor" dedi.