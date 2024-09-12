FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok, iş ilanlarında en çok aranan meslek 'Yana yana arıyorlar, bulamıyorlar! Tam bir altın bilezik'

110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok, iş ilanlarında en çok aranan meslek 'Yana yana arıyorlar, bulamıyorlar! Tam bir altın bilezik'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.09.2024 14:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayide büyük bir öneme sahip olan ancak son yıllarda personel bulma sıkıntısı yaşanan mesleklerden bir tanesi CNC operatörlüğü. Sektör, üretim potansiyelinin yüksekliğine rağmen eleman bulma zorluğundan yakınırken CNC operatörleri 110 bin TL gibi yüksek maaşların verildiğini belirtti. Diploma şartı aranmayan bu meslek, son dönemde iş ilanlarında en çok aranan meslekler arasında. Sektördekiler bu iş için "Tam bir altın bilezik" derken şirketler için "Yana yana CNC operatörü arıyorlar" dedi.

İş hayatına yeni atılacak ya da farklı bir iş kolunda mesleki yaşamını devam ettirecek kişiler, iş ilanlarında en çok aranan mesleklere göz atıyor. Bunlardan bir tanesi CNC operatörlüğü. 110 bin TL maaş alan elemanın bile olduğu bu meslekte sektör; yana yana eleman aramasına rağmen bulamamaktan dertli. CNC aslında herkesin gördüğü, dokunduğu her ürünü üreten takım tezgahları. Dolayısıyla sanayide önemleri oldukça büyük. Yalnızca CNC'nin ihracata katkısı yıllık 90 milyar dolar olurken katma değeri bu kadar yüksek olmasına rağmen sektör üretimi dahi etkiler boyuta gelen eleman sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Ciddi bir eleman sıkıntısı yaşandığı belirtilirken üretimde stratejik bir öneme sahip bu alan için sektör personel bulamıyor.

11_2022_09112022_sanayi1_

Habertürk'ün haberine göre; CNC operatörlüğü için "Geleceğin mesleği ve şu anın da mesleği aslında" ifadeleri kullanılırken "365 gün 5 yıldır eleman arıyoruz" denildi. Operatör bulunamamasıyla ilgili üretimde yavaşlamaların olduğu belirtilirken "Genç arkadaşlara ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.

2019_Mayis_20190512_2_36412446_44392558

ÜRETİM KAPASİTESİ VAR, YETERLİ PERSONEL YOK

Sanayi devrimi seri üretimi getirirken geleneksel torna tezgahlarının yerini de dijital tezgahlar aldı. O tezgahlar da akla gelen her şeyi üreten makineler haline geldi. Bu tezgahlarda üretilen ürünler havacılıktan savunmaya, otomotivden medikale tüm sanayi sektörleri için stratejik öneme sahip. Çünkü daha çok üretim, daha çok katma değer ve ihracat demek. Türkiye'nin bu üretimi yapacak kapasitesi olduğu ama bu tezgahlarda çalıştıracak yeterli personelin bulunmadığı aktarıldı.

2019_OCAK4_20190122_2_34537213_40965482

TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş, "Türkiye'de kullanıma girecek olan takım tezgahı sayısı çok daha fazla olabilir ancak yeterli iş gücüne sahip olmadığımız için bu sayı daha aşağılarda kalıyor" dedi. TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şirolu "Her sene gerçekten iş hacmi çok büyüyor Türkiye'de. Dolayısıyla var olanın üstüne her sene belli bir istihdam açığımız var." şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_2a63d11ac517c669a867e639e2a3cf67

"YANA YANA CNC OPERATÖRÜ ARIYOR"

Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Dernek Başkanı Murat Akyüz "Her iki firmadan birinde eleman ihtiyacımız var. Yana yana CNC operatörü arıyor" dedi. CNC Operatörlüğü, ismi yeni yeni duyulmaya başlasa da son zamanlarda iş ilanlarında en çok aranan mesleklerden biri oldu.

iStock-1189272922

"110 BİN TL GİBİ ÇOK YÜKSEK MAAŞLAR ALABİLİRSİNİZ"

CNC Operatörü Salih Can Atmacıoğlu, "CNC operatörü olarak ilk işe başladığında 30 bin TL - 35 bin TL bandında başlayıp ondan sonra kendini geliştirerek 60 bin TL-70 bin TL, savunma sanayinde, medikal sektörde, bu sektörlerde çalışırsanız 100 bin TL, 110 bin TL gibi çok yüksek maaşlar alabilirsiniz" dedi.

iStock-1063289558

Bir şirketin genel müdürü olan İsmail Atmacaoğlu ise "CNC operatörleri olarak asgari ücretin çok çok üstünde ücret aldıkları, verdiğimiz halde yine de eleman yetiştiremiyoruz" şeklinde konuştu. CNC Operatörü Mert Erol ise "Genç arkadaşlarımız yağlı, pis, kirli iş diye uzak duruyorlar" derken Salih Can Atmacıoğlu ise "Gençler masabaşı iş istiyor. Hani daha az çalışayım, daha rahat çalışayım..." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_3ba6608be71969a9b678bb790a3a1713

CNC sektörünün tek eksiği bu makineleri kullanacak operatörler değil. CNC sektör çalışanı Naciye Hiçyılmaz "Sektörde sadece üretim, sadece satış ya da servis yok. Farklı kulvarlar var" derken Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Dernek Başkanı Murat Akyüz "Buraya mühendis de lazım, tasarımcı da lazım, bilgisayarcı da lazım, ölçme, kalite kontrolcü de lazım" şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_6af697ec6b8aaa5dd0a1b02dda090a6d

SEKTÖRE GİRMEK İÇİN DİPLOMA ŞART DEĞİL

Sektörün en büyük ihtiyacı mühendislik fakültesi mezunları. Ancak sektöre girmek için diploma şart değil. CNC Operatörü Mert Erol bununla ilgili olarak "Bunun için düz lise, meslek lisesi mezunu, üniversite fark etmeksizin bu alanlarda kendilerini geliştirerek usta olabilirler." dedi. CNC Operatörü Emre Ergüt ise "8 yıldır ben bu meslekte bulunuyorum. Düz lise mezunuyum. Çırak olarak başladım bu sektörde ve CNC operatörlüğüne kadar yükseldim. Şu an üniversite mezunları iş bulmakta zorlanırken ben sektörün çeşitli alanlarında iş bulabiliyorum" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_ee0b039bf778c1f6a9a6e0512fe9cc22

"KESİNLİKLE TAM BİR ALTIN BİLEZİK"

Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Dernek Başkanı Murat Akyüz de "Kesinlikle altın bilezik. Tam bir altın bilezik. Çocuklara diyoruz ki gelin metale şekil verin" şeklinde konuştu. Bir şirketin genel müdürü olan İsmail Atmacaoğlu da "Diplomalı veya diplomasız gelsin, biz bu sektörde devam edelim" dedi. TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Okçu "Sektör aslında erkek egemen bir sektör gibi gözükse de öyle değil. Kadın ve erkek yeni mezunlarımızın hepsini aslında sektöre bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Sektör temsilcilerinin gençlere çağrısı bu olurken diğer bir çağrıları da ilgili kurumlara oldu. Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Dernek Başkanı Murat Akyüz "Daha fazla çocuk eğitmemiz lazım" derken "TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş" sanayi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok daha yakın ilişkiler içerisine girmesi gerekiyor" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
maaş meslek sektör
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde iğrenç bir ihtimal daha!

Narin Güran cinayetinde iğrenç bir ihtimal daha!

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

'Bunlar delirmiş' dediler, babaları da inanmadı! Başardıklarını görünce...

'Bunlar delirmiş' dediler, babaları da inanmadı! Başardıklarını görünce...

Mevduat faizinin getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Mevduat faizinin getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Mobilya bakmaya giderken keşfetti! 'Sattığımız kazandığında...'

Mobilya bakmaya giderken keşfetti! 'Sattığımız kazandığında...'

Kapı tutucu diye kullandığı taş meğer servetmiş: 1.1 milyon dolar

Kapı tutucu diye kullandığı taş meğer servetmiş: 1.1 milyon dolar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.