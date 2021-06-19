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1100 TL pandemi desteği yattı mı? 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet

19.06.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"1100 TL pandemi desteği yattı mı?" sorusunun yanıtı pandemi başladığından beri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüsten dolayı olumsuz etkilenen vatandaşlara 1100 TL destek ödemesi yapılıyor. İşte 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet...

1100 TL pandemi desteği yattı mı? 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet

1100 TL pandemi parası sorgulanıyor. Vatandaşlar pandemi parasının ne zaman yatacağını merak ediyor. Pandemi parası koronavirüs döneminde ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Peki 1100 TL pandemi desteği yattı mı? Başvuruların son tarihi nedir? İşte 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet...

1100 TL PANDEMİ DESTEĞİ YATTI MI? 1100 TL YARDIM SORGULAMA E-DEVLET

Pandemi parası almak için 30 Haziran 2021'e kadar başvuru yapabilirsiniz. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacaktır. Ödemeler şubeden veya sistemde kayıtlı olan IBan numaranıza gönderilecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1100 TL destek ödemeleri verilmeye başlandı. 30 Haziran'a kadar üçüncü faz ödemelerin yapılacağı belirtildi.

1100 TL yardım parasının hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Bunun için e-Devlet'e giriş yapıp "Sosyal yardım paraları" ifadeleriyle arama yapmalısınız. Ardından karşınıza çıkan sorgulama ekranından devletin size verdiği yardımlar görebilirsiniz. Genellikle başvurunun iki gün sonrasında sonuçlar açıklanır. Süreci e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yardım parasına başvurmadıysanız ve başvurmak istiyorsanız son gün 30 Haziran.

1100 TL pandemi desteği yattı mı? 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet

E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1100 TL yardım başvurusu için son tarihin 30 Haziran 2021 olduğu duyuruldu. Bu tarihe kadar vatandaşlar yardım başvurusunda bulunabilir. 1100 TL ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı.

Yardım başvurusunda bulunmak için e-Devlet'e giriş yapın. Arama kısmına sosyal yardım araması yazın ve karşınıza çıkan başvuru formunda talep edilen bilgileri yazın. Bu formda sizden isim, soyisim, cep telefonu, gelir durumunuz gibi bilgiler talep edilecektir. Öte yandan gelir durumunuzu ve yardım parasına neden başvurduğunuzu da yazmalısınız. Başvuruları sosyal yardımlaşma kurumları inceliyor. Başvurudan kısa süre sonra yardım parasının ödenip ödenmediği e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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