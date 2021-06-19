1100 TL pandemi desteği yattı mı? 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet

1100 TL pandemi parası sorgulanıyor. Vatandaşlar pandemi parasının ne zaman yatacağını merak ediyor. Pandemi parası koronavirüs döneminde ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Peki 1100 TL pandemi desteği yattı mı? Başvuruların son tarihi nedir? İşte 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet...

1100 TL PANDEMİ DESTEĞİ YATTI MI? 1100 TL YARDIM SORGULAMA E-DEVLET

Pandemi parası almak için 30 Haziran 2021'e kadar başvuru yapabilirsiniz. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacaktır. Ödemeler şubeden veya sistemde kayıtlı olan IBan numaranıza gönderilecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1100 TL destek ödemeleri verilmeye başlandı. 30 Haziran'a kadar üçüncü faz ödemelerin yapılacağı belirtildi.

1100 TL yardım parasının hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Bunun için e-Devlet'e giriş yapıp "Sosyal yardım paraları" ifadeleriyle arama yapmalısınız. Ardından karşınıza çıkan sorgulama ekranından devletin size verdiği yardımlar görebilirsiniz. Genellikle başvurunun iki gün sonrasında sonuçlar açıklanır. Süreci e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yardım parasına başvurmadıysanız ve başvurmak istiyorsanız son gün 30 Haziran.