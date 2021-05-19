1100 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ödenen pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Peki 1100 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı, 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak?

1100 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi yer alan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.

1100 TL pandemi sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Sonrasında arama butonu kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve sorgulamak için sayfada bulunan butona tıklayın.