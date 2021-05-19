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1100 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

19.05.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 senesinden beri süren pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşların takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar 1100 TL pandemi yardım parası başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunu araştırıyor. Peki 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak, 1100 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı...

1100 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ödenen pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Peki 1100 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı, 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak?

1100 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi yer alan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.

1100 TL pandemi sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

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Sonrasında arama butonu kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve sorgulamak için sayfada bulunan butona tıklayın.

Pandemi sosyal destek başvurusu için T.C Kimlik Numarınızın son hanesine göre;

"0 - Pazartesi
2 - Salı
4 - Çarşamba
6 - Perşembe
8 - Cuma"

Günlerinde başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama olmadan, herkes başvuru yapabilmekte.

1100 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

  • Başvuru durumu ve süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecek.
  • Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı şeklinde yapılacak.
  • Aynı haneden birden çok farklı başvuru yapılması halinde, tek başvuru şeklinde değerlendirilecek.
  • Başvuran vatandaşın hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında ödenmiş olan 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir ya da aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan kişiler.

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Anahtar Kelimeler:
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