1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detayları merak edip araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."ifadelerini kullanmıştı.

Pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.

1100 TL pandemi sosyal yardım parası sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Giriş yaptıktan sonra arama butonu kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve sorgulamak için sayfada bulunan butona tıklayın.