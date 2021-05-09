1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek? İşte 1100 TL pandemi sosyal destek parası başvuru sorgulama...

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu için nasıl sorgulama yapılacağı ve ödemenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak?

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detayları merak edip araştırmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Yapılacak olan pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan vatandaşların ödemeleri ise Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilmiş olacak.

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

Başvuru yapmış olduğunuz 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/