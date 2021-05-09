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1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek? İşte 1100 TL pandemi sosyal destek parası başvuru sorgulama...

09.05.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'den bu yana süren pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşların takip ettiği pandemi sosyal destek yardımı ödemesinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek? İşte 1100 TL pandemi sosyal destek parası başvuru sorgulama...

1100 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek? İşte 1100 TL pandemi sosyal destek parası başvuru sorgulama...

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu için nasıl sorgulama yapılacağı ve ödemenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak?

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detayları merak edip araştırmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Yapılacak olan pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan vatandaşların ödemeleri ise Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilmiş olacak.

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

Başvuru yapmış olduğunuz 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

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Sonrasında arama butonu kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve sorgulamak için sayfada bulunan butona tıklayın.

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELER?

Yardım parası için başvuranlara 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?' 'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?' gibi sorular sorulacak.

Bu destekten düzenli geliri olan memurlar, emekliler, kamu işçileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlanmış olanlar da başvuruda bulunamayacak. İlk defa destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

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