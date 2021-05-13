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1100 TL pandemi sosyal yardım parası yattı mı? 1100 TL pandemi destek parası ne zaman verilecek?

13.05.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşların takip ettiği 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı ödemesinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1100 TL pandemi sosyal yardım parası yattı mı sorusu en çok merak edilen sorulardan biri. Peki 1100 TL pandemi sosyal yardım parası yattı mı? 1100 TL pandemi sosyal destek parası ne zaman verilecek? İşte yanıtı...

1100 TL pandemi sosyal yardım parası yattı mı? 1100 TL pandemi destek parası ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgınının devam ettiği bu süreçte ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği 1100 TL pandemi sosyal destek yardımının yatıp yatmadığı ve ödemenin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki 1100 TL pandemi yardım parası ne zaman yatacak?

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detayları merak edip araştırmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Yapılacak olan pandemi destek ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan vatandaşların ödemeleri ise Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilmiş olacak.

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

Daha önce başvuru yapmış olduğunuz 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

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Ardından arama butonu kısmından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve sorgulamak için sayfada bulunan butona tıklayın.

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELER?

Bu destekten düzenli geliri olan memurlar, emekliler, kamu işçileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlanmış olanlar da sosyal yardım için başvuruda bulunamayacak. İlk defa destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

Yardım parası için başvuranlara 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?' 'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?' gibi sorular sorulacak.


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Anahtar Kelimeler:
pandemi tam kapanma
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