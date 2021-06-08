1100 TL T.C. ile PTT yardım parası sorgulama! Pandemi destek parası ne zaman yatar?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara yardım parası yapılacağını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 1,2 milyon haneye 1100 TL destek ödemesinin tamamlandığını söylemişti. 1000 TL olarak sağlanan yardımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 100 TL artırılarak 1100 TL'ye çıkarıldı. Bunun üzerine vatandaşlar yardım başvuru sonuçlarını nasıl yapacağını ve yardım ödemelerini nereden alacağını internet üzerinden araştırmaya koyuldu. Peki yardım başvurusu sorgulaması nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.
İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı kısmından öğrenebilir.
Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.
İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada önceki destek başvurularını e-Devlet üzerinden aldıklarını ve ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiklerini söyledi. Açıklamalarına devam eden Bakan Yanık, 2 milyondan fazla haneye 1100 TL yardım ödemesi yapacaklarını ifade etmişti.
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