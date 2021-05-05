1100 TL yardım parası sonuçları | 1100 TL pandemi yardım parası sonuçları açıklandı mı?

1100 TL yardım parası başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada iki milyonun üzerinde haneye yardım parası desteği sağlandığını duyurdu. İşte, detaylar...

1100 TL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı açıklamada "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi. Ancak, 1100 TL yardım parasının hesaplara ne zaman yatırılacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

1100 TL TAM KAPANMA YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.