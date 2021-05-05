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1100 TL yardım parası sonuçları | 1100 TL pandemi yardım parası sonuçları açıklandı mı?

05.05.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1000 TL'lik yardım desteği parasının 1100 TL'ye çıkartıldığını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş e-Devlet üzerinden yardım parası başvurusunda bulundu. Mayıs ayının başlaması ile vatandaşlar 1100 TL yardım parası sonuçları ve ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalar yapıyor. İşte, ayrıntılar...

1100 TL yardım parası sonuçları | 1100 TL pandemi yardım parası sonuçları açıklandı mı?

1100 TL yardım parası başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada iki milyonun üzerinde haneye yardım parası desteği sağlandığını duyurdu. İşte, detaylar...

1100 TL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı açıklamada "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi. Ancak, 1100 TL yardım parasının hesaplara ne zaman yatırılacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

1100 TL TAM KAPANMA YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar destekten yararlanabilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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