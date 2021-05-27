Koronavirüs ve artan vaka sayılarının önünü almak için uygulanan kısıtlama dönemlerinde birçok işletmenin çalışma saatleri kısıtlanırken birçok işletme de faaliyetine ara vermek zorunda kaldı. Bununla beraber, pandeminin başından beri ihtiyaç sahiplerine verilen 1100 TL yardım ve sosyal destek parası tekrar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 milyon üzerindeki haneye nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu. Peki 1100 TL yardım parası yattı mı? İşte e-Devlet sorgulama sayfası...

1100 TL YARDIM PARASI YATTI MI?

Bakan Yanık, 2 milyon üzerinde ihtiyaç sahini olan aileye 1100 TL nakdi yardım yapılacağını Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyurmuştu. 1100 TL nakdi ödemenin 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yapılacağı belirtilen söz konusu açıklamanın devamında yardımın, ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen aileye yapılacağı ve başvuruya gerek olmadığı belirtildi.

Bakan Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bir önceki Sosyal Destek Programının başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını ve başvuran, ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edildiğini belirterek: "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.