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111 yıllık BP Türkiye'den tamamen çekildi! İstasyonların ismi değişiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.11.2024 08:50
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Akaryakıt devleri arasında yer alan BP Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapattı. Türkiye pazarından çıkan dev şirket hisselerini Petrol Ofisi'ne sattı. İstasyonların ise ismi değişecek.

111 yıllık BP Türkiye'den tamamen çekildi! İstasyonların ismi değişiyor

Akaryakıt sektöründe dev el değiştirme... Sektörde ciddi bir pazara sahip olan BP'nin 111 yıllık Türkiye macerası sona erdi. Ünlü firma, ülkedeki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatma kararı aldı.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

2023 Kasım'da BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklayan Petrol Ofisi ile beklenen anlaşma sağlandı.

İSTASYONLARIN İSMİ DEĞİŞECEK

Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma işlemini tamamladığını açıkladı. Anlaşmanın ardından BP'nin adını taşıyan bütün akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi.

BP-Turkiye

DİĞER HİSSELER DE DEVREDİLDİ

Bu süreçte BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisselerin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi'ne devredildi.

PEROL

"ÇOK MUTLUYUZ"

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

NEDEN SATILDI?

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının satış süreci, yalnızca BP’nin kendi iş stratejileri çerçevesinde yapılan bir anlaşma olduğu, Türkiye’nin enerji sektöründe uzun vadeli büyüme ve dönüşüm planları çerçevesinde atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.81
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.83
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.42
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.49
Gazyağı
35.48
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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt istasyonu Akaryakıt terminal
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