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115 üründe gümrük vergisine düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Kararı ile 115 işlenmiş tarım ürünü için yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

115 üründe gümrük vergisine düzenleme

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, makarnalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri, mayalar ve malttan üretilen biraları kapsayacak şekilde 115 işlenmiş tarım ürünü pozisyonundaki ürün için ek gümrük vergisi uygulanacak.

Bu ürünlere, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülke menşeli olanlar hariç, yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri konulacak.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılmadan daha etkin uygulanmasını tesis edecek düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin gümrük vergisinin bir kısmı nispi, daha yüksek kısmı ise maktu olarak uygulanacak.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zamanla anlaşılır
ülkede vergiden başka gelir yok. başka işlerde yok. bol bol vergi düzenleyip maaş alıyorlar.
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