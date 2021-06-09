12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte ihtiyaç kredi faiz oranları ve ödeme planları!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar zorlanmadan, düşük faizle ödeyebileceği kredileri araştırıyor. Bankalar tarafından 36 aya varan kredi imkanları vatandaşlara sunuluyor. Peki hangi bankalardaki faiz oranları ne kadar? Aylık taksit, faiz oranları ve toplam ödeme hangi tutarlara denk geliyor? 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Merak edilen konunun yanıtını örnekleriyle birlikte haberimizde derledik. İşte ihtiyaç kredi faiz oranları ve ödeme planları!

12,18,24 VE 36 AY TAKSİTLE DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. Artık bu tür işlemler elektronik ortamda vatandaşın hizmetine sunuluyor. Kredi başvuru yapmak için talep ettiğiniz bankanın internet sitesine gidip ihtiyaç kredisi başvuru formunda kredi vadesi, kredi tutarı, kişisel bilgiler gibi istenilen bilgileri yazmanız gerekmektedir.

İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI

Aşağıda vatandaşlara en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar ve faiz oranları 12,18,24 ve 26 ay olmak üzere belirtilmiştir.

12 AY

Örneğin 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi almak istediğini varsayalım. Kredi vadesi de 12 ay olsun. Bu krediyi ING Bank'tan, toplam geri ödeme tutarı 11.333,12 TL olacak şekilde alabilirsiniz. Bu durumda 940,26 TL aylık taksit ödersiniz. Faiz oranı kredi notunuzla değişim göstermekle beraber %1,59 olur.