12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte ihtiyaç kredi faiz oranları ve ödeme planları!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar zorlanmadan, düşük faizle ödeyebileceği kredileri araştırıyor. Bankalar tarafından 36 aya varan kredi imkanları vatandaşlara sunuluyor. Peki hangi bankalardaki faiz oranları ne kadar? Aylık taksit, faiz oranları ve toplam ödeme hangi tutarlara denk geliyor? 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Merak edilen konunun yanıtını örnekleriyle birlikte haberimizde derledik. İşte ihtiyaç kredi faiz oranları ve ödeme planları!
İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. Artık bu tür işlemler elektronik ortamda vatandaşın hizmetine sunuluyor. Kredi başvuru yapmak için talep ettiğiniz bankanın internet sitesine gidip ihtiyaç kredisi başvuru formunda kredi vadesi, kredi tutarı, kişisel bilgiler gibi istenilen bilgileri yazmanız gerekmektedir.
Aşağıda vatandaşlara en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar ve faiz oranları 12,18,24 ve 26 ay olmak üzere belirtilmiştir.
12 AY
Örneğin 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi almak istediğini varsayalım. Kredi vadesi de 12 ay olsun. Bu krediyi ING Bank'tan, toplam geri ödeme tutarı 11.333,12 TL olacak şekilde alabilirsiniz. Bu durumda 940,26 TL aylık taksit ödersiniz. Faiz oranı kredi notunuzla değişim göstermekle beraber %1,59 olur.
Aynı krediyi aynı vade ile QNB Finansbank'tan almaya çalışırsanız toplamda 11.167,04 TL olarak geri ödersiniz. Aylık taksit 926,42 TL'ye denk gelir ve faiz oranı %1,39 olur. Bu, 3 ay ertelemeli kredidir.
18 AY
10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanıp 18 ay vade ile ödemek isteyen vatandaş için en uygun fiyatı 11.708,78 TL olmak üzere QNB Finansbank sunuyor. 3 ay ertelemeli kredi ile aylık taksit 647,71 TL'ye, faiz oranı ise %1,39'a denk geliyor.
24 AY
10.000 TL ihtiyaç kredisi alıp 24 ayda ödeme yapmak isteyen vatandaşlara en uygun fiyat TEB ve QNB Finansbank tarafından sunuluyor. TEB toplam ödemeyi 12.368,48 TL olarak, QNB Finansbank ise 12.266,96 TL olarak talep ediyor. Finansbank'ta aylık taksit 509,04 TL faiz ise %1,39'a denk gelirken TEB'de 513,27 TL ve %1,45 oluyor.
36 AY
10.000 TL kredi alıp 36 ay taksitte ödemek isterseniz en uygun QNB Finansbank, TEB ve İş Bankası'na sırasıyla 13.431,92 TL, 13.590,68 TL ve 14.128,52 TL olarak ödeme yaparsınız. Aylık taksitler ve faiz oranları QNB Finansbank'ta 371,72 TL ve %1,39, TEB'de 376,13 TL ve %1,45, İş Bankası'nda 391,07 TL ve %1,65 olur.
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