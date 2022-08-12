12 Ağustos 2022 Altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları 12 Ağustos 2022 Cuma günü de bir çok vatandaş tarafından sıklıkla sorgulandı. 12 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 570,47 TL, satışı 683,89 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 761,62 TL'den alınıyor ve 762,09 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 941,26 TL, satışı ise 976,73 TL oldu.

