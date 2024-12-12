12 Aralık önemli ekonomi başlıkları: ABD kasım ayı enflasyonu, JP Morgan'dan perakende raporu...

ABD'de dün kasım ayı enflasyon oranları açıklandı. JP Morgan CEEMEA Equity Research, geniş bir perakende raporu yazdı. Havacılık sektöründe canlılık son hız devam ediyor. Fintables Türkiye'de ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyor...

ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ Havacılık şirketlerinden kasım verilerini aldık. Üç şirkette de kasım verileri canlılığa işaret ediyor. Yılın en zayıf ayı olmasına rağmen sektörde işler yolunda.

☑ JP Morgan CEEMEA Equity Research, geniş bir perakende raporu yazdı. Raporda önümüzdeki dönemde dezenflasyonun sektörü etkileyebileceğini yer verildi. En yüksek potansiyel fiyatlar Ford Otosan, Migros ve BİM için verildi.

☑ İnşaat maliyetleri son 3,5 yılın dibinde ancak konut fiyat endeksinin hala %10 üstünde. Buralar konut geliştiricileri için iştah açıcı noktalar olabilir.

☑ ABD'de kasım enflasyonu, ekim ayındaki %2,6'dan %2,7'ye yükselerek ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu geldi. Fed, muhtemelen 25 baz puanla yoluna devam edecek.

AJANDA

1 ECB’nin faiz kararı var. 25 baz puan indirim bekleniyor. Faiz kararının ardından Lagarde’ın açıklamalarını dinleyeceğiz.

2 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak

3 Çağdaş Cam için talep toplama devam ederken; bugün de Sümer Varlık Yönetimi talep toplamaya başlayacak.

PERAKENDE RAPORU: JP MORGAN

Dünyanın en büyük yatırım bankası JP Morgan’ın CEEMEA Equity Research ekibi, Türkiye parakende sektörüne ve bileşenlerine ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. 2025’te dezenflasyon etkisine dikkat çeken JP Morgan, genel anlamda perakende şirketlerinin bu ortamda kar baskısı yaşayabileceğini öngörüyor. Gıda tarafının talep esnekliğine vurgu yapan raporda, BİM ve Migros’un pozitif ayrışabileceğinden bahsediliyor. Makroekonomik görüntü olarak Türkiye ekonomisinde büyümenin 2025’te %2,8'e gerilemesi beklendiğine dikkat çekilirken; ilk çeyrekte ücret artışlarının talebi canlandırabileceği belirtiliyor.

Şirketlerle ilgili öngörülere bakalım. Hedef fiyatların hepsinin -Türk Hava Yolları hariç- Aralık 2026 vadeli olduğunu belirtmekte fayda var. En yüksek hedef fiyat olan 3 şirket Ford Otosan, BİM ve Migros olarak dikkat çekiyor. Ford Otosan’da ihracata dayalı büyüme ve Volkswagen üretimi gibi iki önemli temaya vurgu yapılmış. %14 ihracat hacmi beklenen raporda, düşük çift haneli FAVÖK büyümesi bekleniyor. Fiyat hedefi 2.240 TL olarak verilmiş. Gıda perakendecilerine dönersek Migros için %91, BİM için %87 yükseliş potansiyeline dikkat çekiliyor. Düşük fiyatlı özel markalı ürünlerle BİM, online kanallardaki büyümelerle Migros öne çıkıyor. Bu şirketlerin karşılaşacağı en büyük problem agresif fiyat rekabeti. Rekabet sektörün en güçlü kası olan serbest nakit akışını baskılayabilir.

Arçelik’te %65 yükseliş potansiyeline dikkat çekilirken, Whirlpool birleşmesi sonrası Avrupa’da yapısal iyileşme ve yeniden yapılanma sürecine vurgu yapılmış. Burada hikayeyi marjlar destekleyebilir. Şok Marketler’de düşük değerlemeye dikkat çekilse de operasyonel verimlilik soru işareti yaratıyor. %71 yükseliş potansiyeline dikkat çekilmiş. Coca-Cola’da ise düşük hacim büyümesi ve baskı altındaki FAVÖK marjları yükseliş potansiyelinin %25’te kalmasına sebep olmuş. Tofaş’ta da beklentiler zayıf. Yeni model lansmanları ve Stellantis hikayesinin şirketin lehine sonuçlanma beklentisi olsa da karlılık tarafının problemlerine dikkat çekiliyor. %39’luk getiri beklentisi var. Son olarak Aralık 2025 vadeli tek beklentiye sahip Türk Hava Yolları’nda global havacılık sektöründeki güçlü görünümün altı çizilmiş. %65 yükseliş potansiyeli ile 494 TL hedef fiyat beklentisi mevcut.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

Ekim ayında inşaat maliyetlerindeki yıllık enflasyonda gerileme eğilimi devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, yıllık bazda yüzde 37,94 artış göstererek 3,5 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi. Aylık artış ise yüzde 1,48 olarak gerçekleşti. Malzeme maliyetlerindeki artış oranı bir önceki aya göre yüzde 1,73 olurken, yıllık bazda artış yüzde 30,67 olarak kaydedildi. İşçilik maliyetlerindeki artış oranı ise aylık bazda yüzde 0,98, yıllık bazda ise yüzde 55,62 seviyesinde gerçekleşti. Bina inşaatı maliyetlerine bakıldığında, endeks aylık bazda yüzde 1,33, yıllık bazda ise yüzde 39,06 artış gösterdi. Bu kategoride malzeme endeksindeki artış aylık yüzde 1,52, yıllık bazda yüzde 32,29 oldu. İşçilik maliyetlerinde ise aylık artış yüzde 0,96, yıllık artış ise yüzde 54,69 olarak kaydedildi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde ise aylık artış yüzde 1,96, yıllık artış ise yüzde 34,43 oldu. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 2,38 artarken, yıllık bazda yüzde 25,85 artış gösterdi. İşçilik maliyetleri ise aylık yüzde 1,04, yıllık bazda yüzde 59,04 artışla dikkat çekti. İnşaat Maliyet Endeksi, Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileriyle birlikte okundukça daha anlamlı oluyor. Son gelen KFE verisinde yıllık artış %26,8 olarak gerçekleşmişti. İnşaat maliyetleri, konut fiyatlarının yaklaşık %10 üzerinde seyrediyor. İnşaat maliyetlerinin stabilize olması önümüzdeki dönem konut geliştiricilerinin iştahı için önem arz ediyor.

HAVACILIK

Sektörün mevsimsellik itibarıyla en zayıf ayı olan kasım ayında verilerin 3 büyük sektör şirketi için de oldukça güçlü geldiğini görüyoruz. Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı ve TAV Havalimanları, kasım ayı trafik ve yolcu sayılarını KAP’a bildirdi. Sektörün amiral gemisi THY ile başlayalım. Havacılık için kritik metrikler olan konma sayısı, arz edilen koltuk kilometre, yolcu sayısı ve yolcu doluluk oranı metriklerinin hepsinde yıldan yıla artışlar göze çarpıyor. Konma sayısı 40 bin 357 ile yıldan yıla %5,5, arz edilen koltuk kilometre 20 milyon 186 bin 832 ile yıldan yıla %10,7, yolcu doluluk oranı %81,9 ile yıldan yıla 1.5 pt ve yolcu sayısı 6 milyon 489 bin 561 ile yıldan yıla %8,3 arttı.

Pegasus’ta büyümeler daha güçlü. Konma sayısı artan kapasite ile birlikte 16 bin 704 ile yıldan yıla %15, yolcu sayısı 3,04 milyonla yıldan yıla %20, doluluk oranı ise %87 ile yıldan yıla 1.6 pt büyüdü. Büyüme iç hatlarda da var ancak önemli etki dış hatlardan geliyor. Dış hat misafir sayısı yıldan yıla %28 büyüyerek 1,86 milyona ulaştı. Dış hat doluluk oranlarında da sene boyu devam eden canlı seyir devam ediyor. Kasım ayında dış hat doluluk oranı %84,5 oldu. Son olarak TAV Havalimanlarına bakalım. Kasım ayında ulaşılan toplam 6,7 milyon yolcu sayısı, %15 reel büyümeye denk geliyor. Büyümenin kaynağı dış hatlar. TAV’ın yolcu trafiğinin kabaca %40’ını oluşturan Antalya’da mevsimsellik kaynaklı iç hatlar yavaşlasa da dış hat büyümeyi kompanse ediyor. Yine İzmir’de Sun Express ve Pegasus’un dış hat uçuşları, kasım ayında dış hat yolcu sayısının %30 artmasına sebep olmuş.

ANTONY BLİNKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin içeriğine dair detaylar henüz paylaşılmasa da, son günlerde iki ülke arasında artan diplomatik temasların bu ziyarette gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken, son dönemde Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere kritik konuları ele almak üzere 7 ve 10 Aralık tarihlerinde telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE SATIŞ HACMİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda %7,2 artış gösterdi. Perakende satış hacmi ise yıllık %15 oranında yükseldi. Ancak yıllık büyüme geriden geliyor. Aylık bazda değerlendirildiğinde, perakende satış hacmi %0,2 artarak mayıs ayından bu yana en düşük artış oranına işaret etti. Perakendenin segmentlerinde ise durum karışık. Satış hacminde büyüme Motorlu Kara Taşıtları ve Motosikletlerin Ticareti’nde aylık %1,4 ve Perakende Ticaret’te %0,2 olmuş. Toptan ticaret de ise %3,4’lük ciddi bir daralma var.

TÜKETİCİLER DAHA BİLİNÇLİ

Ernst & Young (EY) tarafından yayımlanan 2024 Tatil Alışverişi Araştırması, tüketicilerin yıl sonu indirim sezonlarına yönelik tutum ve beklentilerine dair önemli veriler sunuyor. Araştırma, küresel ekonomik koşulların etkisiyle tüketicilerin daha bilinçli ve seçici bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor. Tüketicilerin %69'u, yıl sonu indirim sezonlarını sabırsızlıkla beklerken, %64'ü bu indirimlerin gerçek değerini sorguluyor.

Tüketicilerin %57'si, yalnızca indirimli ürünlere yöneldiğini belirtiyor. Çocuk sahibi tüketicilerde bu oran %73'e kadar çıkıyor. Tüketicilerin %68'i, alışverişlerinde hala fiziksel mağazaları tercih ediyor; bu tercihte ürünleri deneyimleme ve güven arayışı etkili oluyor.

ABD'DE KASIM AYI ENFLASYONU

ABD'de kasım ayında enflasyon, ekim ayındaki %2,6'dan %2,7'ye yükselerek ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu bir artış gösterdi. Fed’in önümüzdeki hafta faiz oranlarında çeyrek puanlık bir indirime gitmesi ve faiz aralığını %4,25-%4,5 bandına çekmesi bekleniyor. Kasım ayında iş büyümesi toparlanırken işsizlik oranı %4,2'ye yükseldi. İş gücü piyasasındaki bu hareket, enflasyonu körükleyecek kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Ekonomistler, konutla ilgili hizmet fiyatlarında süregelen baskıların zamanla azalmasını bekliyor.

TRUMP'IN CİNPİNG'İ DAVET ETTİĞİ İDDİASI İŞLERİ KARIŞTIRDI

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i önümüzdeki ay düzenlenecek yemin törenine davet ettiği iddiası, iki ülke arasındaki karmaşık ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. CBS'in kaynaklara dayandırdığı habere göre bu davet, Trump yönetiminin Çin'e yönelik sert ticaret politikaları uygulama hazırlığında olduğu bir dönemde geldi. İki liderin yüz yüze son görüşmesi, Haziran 2019'da Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi sırasında gerçekleşmişti.

ASELSAN'DAN YENİ SÖZLEŞMELER

Aselsan, yurtdışı müşterilerinin kullanımına yönelik çeşitli savunma ürünlerini içeren yeni ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam değeri 30 milyon 668 bin 376 dolar olan anlaşmalar, dost-düşman tanıma sistemleri, elektro-optik sistemler, uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri ve haberleşme sistemleri ürünlerini kapsıyor. Aselsan’ın bu seneki iş ilişkilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Fintables