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12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.

12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın mart ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu yılın mart ayında 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, martta 1 milyar 160 milyon dolar açık verdi. Söz konusu hesap geçen yılın mart ayında 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişti.

Aynı dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar da martta bir önceki yılın aynı ayına göre 9 milyon dolar azalarak 1 milyar 49 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler dengesinin martta 3,6 milyar dolar, 2020 sonunda ise 8,2 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.

KAYNAK:AA

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