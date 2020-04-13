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12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 10:15 | Son Güncelleme

Ödemeler dengesi şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.

12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu

Ödemeler dengesi şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu

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Ödemeler Dengesi, cari açık,

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