12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği verilecek! PTT şubelerinden dağıtılacak

1.100 TL'lik nakit desteğin şartları hakkında de yeni detaylar ortaya çıktı. Zorunlu askerlik hizmetini yürüten er ve erbaşların ailelerine destek verilecek. Bunun için belirlenmiş kuralllar söz konusu. Buna göre ailede kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekiyor. Ödemeler en geç ayın 28'inde yatıyor.

DEVLET 1.100 TL NAKİT DESTEĞİ VERECEK! 12 AY BOYUNCA...

Başvuruyu yapan kişinin bir yerde çalışması desteği almasına engel oluyor. Aynı şekilde boşanan eş de destekten faydalanamıyor. Ailenin muhtaç durumu için de gelir testi yapılıyor. Yine aynı şekilde anne ve baba huzur evindeyse yine yardım ödemesi alınamaz.

ASKERLİK YAPILAN YERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Askerlik yapılan yerin zorluk derecesine ve ailenin muhtaçlık oranına bağlı olarak maaşlar değişebiliyor. Aynı şekilde asker aile yardımında çocuklara da 150 TL veriliyor.



