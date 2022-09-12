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12 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 12 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

12.09.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Eylül pazartesi günü akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 12 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 12 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

12 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 12 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 12 Eylül 2022 Pazartesi günü akaryakıta zam ya da indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Araç sahipleri arama motorlarına yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 12 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 12 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL

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Ankara İstanbul benzin motorin benzin zammı benzin fiyatı
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