12 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 12 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 12 Eylül 2022 Pazartesi günü akaryakıta zam ya da indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Araç sahipleri arama motorlarına yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 12 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 12 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

