12 ilde 105 hastane kapsama alındı! 2025 yılı denetim seferberliği çerçevesinde ‘2. Genel Teftiş’ süreci başlatıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2025 yılında devreye alınan denetim seferberliği çerçevesinde ‘2. Genel Teftiş’ sürecini başlattı. Bakanlık, 12 ilde 105 hastaneyi denetim kapsamına aldı, eş zamanlı teftiş sürecini yürütmek amacıyla 53 müfettiş görevlendirdi.

‘2. Genel Teftiş’ denetimlerinde riskli ve kritik alanlara öncelik verildi. Özellikle acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları hizmetleri, ameliyathane ve merkezi sterilizasyon birimleri, yoğun bakım hizmetleri, nöbet ve mesai sistemleri, sağlık kurulları, tıbbi malzeme ve cihaz yönetimi gibi alanlar denetleniyor.

DENETLERKEN EĞİTEN VE REHBERLİK EDEN BİR YAKLAŞIM BENİMSENDİ

‘Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli’ ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı çerçevesinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Mevcut denetim seferberliği de bu amaç doğrultusunda hizmet kalitesini artırmak üzere gerçekleştirildi.

Denetim seferberliği çerçevesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı ‘denetlerken eğiten ve rehberlik eden’ bir yaklaşım benimseniyor. Başkanlık, aynı zamanda denetim standartlarını güncelleyerek rehberler hazırlamakta ve denetim tekniklerini geliştirmek suretiyle rehberlik ve denetim misyonunu güçlendiriyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır