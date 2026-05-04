12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM’in bu haftaki kataloğunda temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara, temel gıdalardan kişisel bakıma kadar oldukça geniş bir ürün çeşidi dikkat çekiyor. Ev ihtiyaçları için dev paket tuvalet kağıtları, deterjanlar ve cilt bakım ürünleri raflardaki yerini alırken; mutfak alışverişi için dev boy siyah çay, çeşitli peynir türleri gibi temel gıdalar öne çıkıyor. Ayrıca çikolatalar, dondurmalar, meyveli barlar ve fındık ezmesi gibi lezzetli atıştırmalıklar da bu haftanın avantajlı seçenekleri arasında yer alıyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Solo kağıt havlu 16'lı 199 TL

Solo tuvalet kağıdı 48'li 349 TL

Bulut konsantre çamaşır yumuşatıcı 1500 ml 99 TL

Vanish multipower leke çıkarıcı 169 TL

Asperox yüzey temizleyici 2x1000 ml 189 TL

Solo yüzey temizlik havlusu 74 TL

Quickdish telli bulaşık süngeri 3'lü 95 TL

Quickdish temizlik bezi 32,50 TL

Quickdish cam bezi 59 TL

Hyper Hypo ultra çamaşır suyu 33,50 TL

Miss arap sabunu + soda plus 119 TL

Blume peçete 30x30 cm 42,50 TL

Sparx bulaşık makinesi kapsülü 40'lı 239 TL

Viking sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 49 TL

Bind Activit çamaşır makinesi temizleyici 34 TL

Protex pişirme kağıdı 39,50 TL

Macromax battal boy çöp torbası 69 TL

Macromax buzdolabı poşeti 59 TL

Macromax streç film 129 TL

Queen desenli peçete 19,50 TL

Pofu ıslak havlu 25 TL

Duru katı sabun 4x90 g 72,50 TL

Nivea serum etkili vücut losyonu 189 TL

Nivea yüz temizleme jeli 155 TL

Nivea tonik 155 TL

Peros sıvı sabun 2,94 L 99 TL

Dp şampuan 800 ml 135 TL

Getwell yara bandı 19,50 TL

Worf kart oto kokusu 45 TL

Duj duş jeli 500 ml 89 TL

Köpük sabun 500 ml 79 TL

Pereja sprey kolonya 100 ml 49 TL

Koku kesesi 19 g 25 TL

Tıraş kolonyası 250 ml 79 TL

Greenworld kumaş & çamaşır spreyi 450 ml 99 TL

Greenworld decosphere hava tazeleyici 139 TL

Zühre Ana bromelain şurubu 250 ml 225 TL

Ülker Laviva hindistan cevizi dolgulu bar 35 g 23 TL

Doğuş dökme siyah çay 5000 g 1,099 TL

Teatone şeftali aromalı soğuk çay 330 ml 19,50 TL

Nescafe hazır kahve çeşitleri 25'li 148 TL

Pepsi zero sugar gazlı içecek 4x1 L 169 TL

Yedigün portakal aromalı gazlı içecek 4x1 L 169 TL

Delly çikolata kaplı meyve bar 39 TL

Patislove tablet çikolata 100 g 99 TL

Nestle vişne dolgulu bitter çikolata 139 TL

Wafer Master kakaolu fındık kremalı rulo gofret 249 TL

Wefood %100 yer fıstığı ezmesi 300 g 179 TL

Peripella kakaolu fındık kreması 630 g 159 TL

Funzi oyuncaklı lolipop şeker 49 TL

Sarelle beyaz çikolata kaplamalı antep fıstıklı gofret 33 TL

Eti Popkek vişneli kek 13 TL

Ülker Krispi peynirli kraker 175 g 25 TL

Fabrika karabuğday patlağı 24 g 15 TL

Ülker Oneo damla sakızı aromalı sakız 49 TL

Ülker Saklıköy çikolata kremalı bisküvi 99 TL

Ülker Olala sufle mini muffin kek 47,50 TL

Ruffles patates cipsi 160 g 54,50 TL

Cipso patates cipsi 125 g 44,50 TL

Fellas nohut cipsi 50 g 49 TL

List çiğ fındık 300 g 249 TL

Maret dana baton kavurma 1000 g 995 TL

Pınar %0,5 yağlı süt 1 L 39,50 TL

Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 g 189,50 TL

Akpınar tam yağlı olgunlaştırılmış klasik jersey peyniri 500 g 229 TL

İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 329 TL

Yörsan tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 399 TL

Yörsan tost peyniri 1000 g 299 TL

Yörsan tam yağlı süzme peynir 1000 g 219 TL

Dost az yağlı yoğurt 3000 g 119 TL

İçim %3 yağlı yoğurt 3000 g 175 TL

İçim %18 yağlı krema 200 ml 48,50 TL

Torku ayran 1 L 45 TL

Aknaz lor peyniri 1000 g 72,50 TL

İçim labne 3x180 g 159 TL

Pınar hindi salam 50 g 13,50 TL

Sultan Et dana kangal sucuk 500 g 299 TL

Banvit bütün piliç 79 TL

İçim orman meyveli kefir 1 L 85 TL

Danone Yocrush çilek aromalı meyveli yoğurt 39,50 TL

Hastavuk piliç döner 1000 g 239 TL

Sarp Et dana döner 500 g 299 TL

Paşalı Et dana kıyma 1000 g 650 TL

Daphne bitter çikolatalı sufle 180 g 119 TL

Adora lokmalık antep fıstıklı 100 ml 99 TL

Akdo sade & bal badem dondurma 680 ml 185 TL

Bu içerik 4 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.