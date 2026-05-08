BİM'e buz makinesi geliyor! 15 Mayıs 2026 BİM katalog yayınlandı

BİM 15 Mayıs kataloğunda ev konforunu artırmak isteyenler için klima ve vantilatör çeşitleri öne çıkarken, kamp ve seyahat tutkunlarını elektrikli bisiklet, aksiyon kameraları ve her boyda Kappa valizler bekliyor. Araç sahipleri için geniş bir aksesuar ve bakım seti seçeneği, kurban bayramı öncesi mutfaklara hitap eden çelik tencereler, bıçak setleri ve saklama kapları da yer alıyor. Çocuklar için motor görünümlü bisikletlerden oyuncaklara kadar her ihtiyaca yönelik ürünler bulunuyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kumtel 12000 btu inverter klima 24,500 TL

Kumtel 18000 btu inverter klima 33,500 TL

Fujiplus 12000 btu inverter klima 24,500 TL

Fujiplus 18000 btu inverter klima 33,500 TL

Keysmart 12000 btu inverter klima 24,500 TL

Dijitsu 12000 btu inverter klima 24,500 TL

Dijitsu 18000 btu inverter klima 33,500 TL

Daewoo 12000 btu inverter klima 24,500 TL

Kumtel buz makinesi 5,750 TL

Kumtel 7000 btu portatif klima 9,900 TL

Kumtel tavan vantilatörü 799 TL

Kumtel kule tipi vantilatör 1,590 TL

Kumtel ayaklı vantilatör 1,150 TL

Insta360 x3 aksiyon kamerası 15,990 TL

Nitro pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 28,900 TL

Motosiklet intercom sistemi 2,750 TL

Mex duocam 4k aksiyon kamerası 2,750 TL

Kablosuz kompresör, powerbank ve ışıldak 1,990 TL

Titreşim engelleyicili telefon tutucu 590 TL

Disk fren kilidi 590 TL

6 plastik kancalı file ahtapot 299 TL

Motosiklet sele brandası 119 TL

Motosiklet brandası 490 TL

Kask kedi kulak süsü 139 TL

North pacific motosiklet sırt çantası 1,990 TL

North pacific çok amaçlı motosiklet çantası 2,450 TL

Motosiklet deflektörü universal 990 TL

Motosiklet telefon tutucu titreşim engelleyici 790 TL

Motosiklet kilidi spk16 229 TL

Zincir temizleme fırçası spk17 119 TL

Şarjlı led flaşör spk01 129 TL

Bluetooth speaker 399 TL

Kumtel sürgülü aspiratör 1,790 TL

Kumtel vakum makinesi 1,250 TL

Kumtel cam set üstü ocak 3,490 TL

Kumtel 70 l xxl midi fırın 3,490 TL

Kumtel baharat öğütücü 399 TL

Kumtel teleskobik elektrikli fırça 990 TL

Sitingo oto koltuk kılıf seti 890 TL

Polosmart araç içi mini soğutucu 2,490 TL

Araç içi kamera dashcam 990 TL

Carplay 2,790 TL

Araç wireless adaptör 229 TL

Araç içi kameralı dikiz aynası 1,190 TL

Araç uyarı ışığı 229 TL

Araç içi led göz 399 TL

Makaralı güneşlik 349 TL

Metalize güneşlik 229 TL

Araç direksiyon güneşlik 129 TL

Hasır minder 349 TL

Araç bel desteği 99 TL

Araç içi kapı aydınlatma 349 TL

Mıknatıslı araç telefon tutucu 229 TL

L telefon tutucu 349 TL

Araç içi küllük 229 TL

Araç içi numaratör 99 TL

Araç led ışık 3m usb 199 TL

Araç içi 2’li bardak tutucu 229 TL

Araç içi telefon tutucu ve askılık 129 TL

Mıknatıslı telefon tutucu 229 TL

Araç içi telefon tutucu 129 TL

Araç içi güneşlik şemsiye 399 TL

Telefon kaydırmaz paspas 129 TL

Çocuk emniyet kemer desteği 349 TL

Telefon tutucu numaratör 229 TL

Araç içi led 2’li aydınlatma 229 TL

Tekerlek etiketi ve sibop kapağı seti 79 TL

Sibop kapağı 69 TL

Solar led tekerlek ışığı 399 TL

Yapışkanlı araç reflektörü 229 TL

Bagaj lastiği 79 TL

Araç içi şişme boyun yastığı 229 TL

Fakir blovax araç içi süpürge 2,250 TL

Sgs basınçlı yıkama makinesi 5,490 TL

Şarjlı araç yıkama tabancası 1,250 TL

Araç içi organizer askı 99 TL

Araba koltuk arkası organizer 229 TL

Araç detay temizleme fırçası 99 TL

Araba temizlik fırçası 349 TL

Araç içi hava nemlendirici 229 TL

Araç içi koltuk arkası organizer 229 TL

Araç içi bagaj organizer 349 TL

Çok kullanışlı organizer 229 TL

Basınçlı araç köpük pompası 2 l 399 TL

Araç içi çöp kutusu 129 TL

Araç koltuk kenarı tamamlayıcı 229 TL

Araç içi gözlük tutucu 129 TL

Araç içi düzenleyici 229 TL

Ayak basınçlı hava pompası 229 TL

Araç içi bardak tutucu 79 TL

Araç içi bardak tutucu (farklı model) 229 TL

Basınçlı temizlik tabancası 229 TL

Çok fonksiyonlu temizleme jeli 79 TL

Araç cam sileceği 60 cm 129 TL

Araç cam sileceği 45 cm 129 TL

Silikon çekçek 129 TL

Cam suyu yazlık 3 l 65 TL

Cilalı oto şampuanı 1 l 65 TL

Bor benzin enjektör temizleyici 95 TL

Bor dizel enjektör temizleyici 95 TL

Çizik alıcı pasta cila 65 TL

Oto bakım ürünleri 250 ml 35 TL

Oto bakım ürünleri 500 ml 65 TL

Universal oto halı paspas 399 TL

Halı bagaj çantası 299 TL

Champions motor görünümlü çocuk bisiklet 16 jant 5,499 TL

Rookie venti 20 jant bisiklet 4,990 TL

Kapı sinekliği mıknatıslı cırt bantlı 179 TL

Tek kanat sineklik 69 TL

Çift kanat sineklik 79 TL

Barbie fiyonklu elbiseli bebek 399 TL

Pelüş tavşan lily 499 TL

Eğlenceli gözler boyama kitapları 55 TL

Hareketli sürgülü kitaplar 99 TL

Hikaye kitapları 45 TL

Yumurta saklama kabı 59 TL

Dolap içi raf 109 TL

Dikdörtgen saklama kabı 750 ml 39 TL

Dikdörtgen saklama kabı 450 ml 29 TL

Kesme panosu 85 TL

Kare badya 13 l 79 TL

Ayarlanabilir çekmece içi organizer set 119 TL

Pazar arabası 529 TL

Kappa büyük boy abs valiz 1,069 TL

Kappa orta boy abs valiz 949 TL

Kappa küçük boy abs valiz 829 TL

Valiz etiketi 65 TL

Valiz etiketi (farklı model) 69 TL

Valiz etiketi (çiçekli) 75 TL

Pasaport kılıfı 129 TL

Pasaport kılıfı (mavi) 145 TL

Mutfak önlüğü 99 TL

Koltuk örtüsü 179 TL

Masa örtüsü 129 TL

Eva sandalet kadın 259 TL

Eva sandalet erkek 259 TL

Keçeden oyuncak yapım kiti 59 TL

Mini amigurumi kiti 125 TL

Punch nakış kiti 209 TL

Kırlent punch kiti 279 TL

El kuklası kiti 49 TL

Yastık kılıfı 2’li 79 TL

Patik çorap çeşitleri 2’li 89 TL

Casilli dantelli sütyen 379 TL

Casilli sütyen 369 TL

Sıcak soğuk taşıma çantası 85 TL

Berlin çelik derin tencere 12 l 849 TL

Chef’s kurban bıçak çeşitleri 129 TL

Chef’s şef bıçağı 139 TL

Chef’s çelik satır 449 TL

Et döveceği 279 TL

Berlin 2’li düdüklü tencere seti 1,350 TL

Berlin çelik karnıyarık tencere 849 TL

Chef’s wok tava 389 TL

Chef’s tava 299 TL

Taşıma sepeti 42 l 269 TL

Çiğ köfte tepsisi 189 TL

Krom sini 50 cm 149 TL

Ahşap kapaklı gravürlü baharatlık 35 TL

Gravürlü ayaklı kurabiyelik 0,8 l 59 TL

Gravürlü ayaklı kurabiyelik 1,35 l 85 TL

Glass in love cam kupa 3’lü 99 TL

Paşabahçe semaver çay bardağı 3’lü 119 TL

Borcam yuvarlak kapaklı tencere 229 TL

Paşabahçe tokio kase 3’lü 109 TL

Paşabahçe tokio kase 2’li 79 TL

Kumtel çok amaçlı cam yağ spreyi 109 TL

Süzgeç 14 cm 65 TL

Porsiyonluk yuvarlak güveç 6’lı 89 TL

Dolma kapağı 55 TL

Bu içerik 8 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

