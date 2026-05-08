Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e buz makinesi geliyor! 15 Mayıs 2026 BİM katalog yayınlandı
  Ekonomi

BİM'e buz makinesi geliyor! 15 Mayıs 2026 BİM katalog yayınlandı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Bim aktüel ürünlerin yer aldığı 15 Mayıs Bim katalog sayfalarında teknolojiden mutfak gereçlerine kadar her bütçeye uygun seçenekler yer alıyor. Bim market raflarında yerini alacak olan bu avantajlı fırsatları kaçırmamak ve Bim aktüel ürünler kapsamında sunulan seçeneklere anında ulaşmak için bizi takipte kalın!

BİM 15 Mayıs kataloğunda ev konforunu artırmak isteyenler için klima ve vantilatör çeşitleri öne çıkarken, kamp ve seyahat tutkunlarını elektrikli bisiklet, aksiyon kameraları ve her boyda Kappa valizler bekliyor. Araç sahipleri için geniş bir aksesuar ve bakım seti seçeneği, kurban bayramı öncesi mutfaklara hitap eden çelik tencereler, bıçak setleri ve saklama kapları da yer alıyor. Çocuklar için motor görünümlü bisikletlerden oyuncaklara kadar her ihtiyaca yönelik ürünler bulunuyor.

Kumtel 12000 btu inverter klima 24,500 TL

  • Kumtel 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Kumtel 18000 btu inverter klima 33,500 TL
  • Fujiplus 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Fujiplus 18000 btu inverter klima 33,500 TL
  • Keysmart 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Dijitsu 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Dijitsu 18000 btu inverter klima 33,500 TL
  • Daewoo 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Kumtel buz makinesi 5,750 TL
  • Kumtel 7000 btu portatif klima 9,900 TL
  • Kumtel tavan vantilatörü 799 TL
  • Kumtel kule tipi vantilatör 1,590 TL
  • Kumtel ayaklı vantilatör 1,150 TL

  • Insta360 x3 aksiyon kamerası 15,990 TL
  • Nitro pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 28,900 TL
  • Motosiklet intercom sistemi 2,750 TL
  • Mex duocam 4k aksiyon kamerası 2,750 TL
  • Kablosuz kompresör, powerbank ve ışıldak 1,990 TL
  • Titreşim engelleyicili telefon tutucu 590 TL
  • Disk fren kilidi 590 TL
  • 6 plastik kancalı file ahtapot 299 TL
  • Motosiklet sele brandası 119 TL
  • Motosiklet brandası 490 TL
  • Kask kedi kulak süsü 139 TL
  • North pacific motosiklet sırt çantası 1,990 TL
  • North pacific çok amaçlı motosiklet çantası 2,450 TL
  • Motosiklet deflektörü universal 990 TL
  • Motosiklet telefon tutucu titreşim engelleyici 790 TL
  • Motosiklet kilidi spk16 229 TL
  • Zincir temizleme fırçası spk17 119 TL
  • Şarjlı led flaşör spk01 129 TL
  • Bluetooth speaker 399 TL
  • Kumtel sürgülü aspiratör 1,790 TL
  • Kumtel vakum makinesi 1,250 TL
  • Kumtel cam set üstü ocak 3,490 TL
  • Kumtel 70 l xxl midi fırın 3,490 TL
  • Kumtel baharat öğütücü 399 TL
  • Kumtel teleskobik elektrikli fırça 990 TL

  • Sitingo oto koltuk kılıf seti 890 TL
  • Polosmart araç içi mini soğutucu 2,490 TL
  • Araç içi kamera dashcam 990 TL
  • Carplay 2,790 TL
  • Araç wireless adaptör 229 TL
  • Araç içi kameralı dikiz aynası 1,190 TL
  • Araç uyarı ışığı 229 TL
  • Araç içi led göz 399 TL
  • Makaralı güneşlik 349 TL
  • Metalize güneşlik 229 TL
  • Araç direksiyon güneşlik 129 TL
  • Hasır minder 349 TL
  • Araç bel desteği 99 TL
  • Araç içi kapı aydınlatma 349 TL
  • Mıknatıslı araç telefon tutucu 229 TL
  • L telefon tutucu 349 TL
  • Araç içi küllük 229 TL
  • Araç içi numaratör 99 TL
  • Araç led ışık 3m usb 199 TL
  • Araç içi 2’li bardak tutucu 229 TL
  • Araç içi telefon tutucu ve askılık 129 TL
  • Mıknatıslı telefon tutucu 229 TL
  • Araç içi telefon tutucu 129 TL
  • Araç içi güneşlik şemsiye 399 TL
  • Telefon kaydırmaz paspas 129 TL
  • Çocuk emniyet kemer desteği 349 TL
  • Telefon tutucu numaratör 229 TL
  • Araç içi led 2’li aydınlatma 229 TL
  • Tekerlek etiketi ve sibop kapağı seti 79 TL
  • Sibop kapağı 69 TL
  • Solar led tekerlek ışığı 399 TL
  • Yapışkanlı araç reflektörü 229 TL
  • Bagaj lastiği 79 TL
  • Araç içi şişme boyun yastığı 229 TL

  • Fakir blovax araç içi süpürge 2,250 TL
  • Sgs basınçlı yıkama makinesi 5,490 TL
  • Şarjlı araç yıkama tabancası 1,250 TL
  • Araç içi organizer askı 99 TL
  • Araba koltuk arkası organizer 229 TL
  • Araç detay temizleme fırçası 99 TL
  • Araba temizlik fırçası 349 TL
  • Araç içi hava nemlendirici 229 TL
  • Araç içi koltuk arkası organizer 229 TL
  • Araç içi bagaj organizer 349 TL
  • Çok kullanışlı organizer 229 TL
  • Basınçlı araç köpük pompası 2 l 399 TL
  • Araç içi çöp kutusu 129 TL
  • Araç koltuk kenarı tamamlayıcı 229 TL
  • Araç içi gözlük tutucu 129 TL
  • Araç içi düzenleyici 229 TL
  • Ayak basınçlı hava pompası 229 TL
  • Araç içi bardak tutucu 79 TL
  • Araç içi bardak tutucu (farklı model) 229 TL
  • Basınçlı temizlik tabancası 229 TL
  • Çok fonksiyonlu temizleme jeli 79 TL
  • Araç cam sileceği 60 cm 129 TL
  • Araç cam sileceği 45 cm 129 TL
  • Silikon çekçek 129 TL
  • Cam suyu yazlık 3 l 65 TL
  • Cilalı oto şampuanı 1 l 65 TL
  • Bor benzin enjektör temizleyici 95 TL
  • Bor dizel enjektör temizleyici 95 TL
  • Çizik alıcı pasta cila 65 TL
  • Oto bakım ürünleri 250 ml 35 TL
  • Oto bakım ürünleri 500 ml 65 TL
  • Universal oto halı paspas 399 TL
  • Halı bagaj çantası 299 TL

  • Champions motor görünümlü çocuk bisiklet 16 jant 5,499 TL
  • Rookie venti 20 jant bisiklet 4,990 TL
  • Kapı sinekliği mıknatıslı cırt bantlı 179 TL
  • Tek kanat sineklik 69 TL
  • Çift kanat sineklik 79 TL
  • Barbie fiyonklu elbiseli bebek 399 TL
  • Pelüş tavşan lily 499 TL
  • Eğlenceli gözler boyama kitapları 55 TL
  • Hareketli sürgülü kitaplar 99 TL
  • Hikaye kitapları 45 TL
  • Yumurta saklama kabı 59 TL
  • Dolap içi raf 109 TL
  • Dikdörtgen saklama kabı 750 ml 39 TL
  • Dikdörtgen saklama kabı 450 ml 29 TL
  • Kesme panosu 85 TL
  • Kare badya 13 l 79 TL
  • Ayarlanabilir çekmece içi organizer set 119 TL
  • Pazar arabası 529 TL

  • Kappa büyük boy abs valiz 1,069 TL
  • Kappa orta boy abs valiz 949 TL
  • Kappa küçük boy abs valiz 829 TL
  • Valiz etiketi 65 TL
  • Valiz etiketi (farklı model) 69 TL
  • Valiz etiketi (çiçekli) 75 TL
  • Pasaport kılıfı 129 TL
  • Pasaport kılıfı (mavi) 145 TL
  • Mutfak önlüğü 99 TL
  • Koltuk örtüsü 179 TL
  • Masa örtüsü 129 TL
  • Eva sandalet kadın 259 TL
  • Eva sandalet erkek 259 TL
  • Keçeden oyuncak yapım kiti 59 TL
  • Mini amigurumi kiti 125 TL
  • Punch nakış kiti 209 TL
  • Kırlent punch kiti 279 TL
  • El kuklası kiti 49 TL
  • Yastık kılıfı 2’li 79 TL
  • Patik çorap çeşitleri 2’li 89 TL
  • Casilli dantelli sütyen 379 TL
  • Casilli sütyen 369 TL

  • Sıcak soğuk taşıma çantası 85 TL
  • Berlin çelik derin tencere 12 l 849 TL
  • Chef’s kurban bıçak çeşitleri 129 TL
  • Chef’s şef bıçağı 139 TL
  • Chef’s çelik satır 449 TL
  • Et döveceği 279 TL
  • Berlin 2’li düdüklü tencere seti 1,350 TL
  • Berlin çelik karnıyarık tencere 849 TL
  • Chef’s wok tava 389 TL
  • Chef’s tava 299 TL
  • Taşıma sepeti 42 l 269 TL
  • Çiğ köfte tepsisi 189 TL
  • Krom sini 50 cm 149 TL
  • Ahşap kapaklı gravürlü baharatlık 35 TL
  • Gravürlü ayaklı kurabiyelik 0,8 l 59 TL
  • Gravürlü ayaklı kurabiyelik 1,35 l 85 TL
  • Glass in love cam kupa 3’lü 99 TL
  • Paşabahçe semaver çay bardağı 3’lü 119 TL
  • Borcam yuvarlak kapaklı tencere 229 TL
  • Paşabahçe tokio kase 3’lü 109 TL
  • Paşabahçe tokio kase 2’li 79 TL
  • Kumtel çok amaçlı cam yağ spreyi 109 TL
  • Süzgeç 14 cm 65 TL
  • Porsiyonluk yuvarlak güveç 6’lı 89 TL
  • Dolma kapağı 55 TL

Bu içerik 8 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

