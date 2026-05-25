FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Edirne'de şekerlemeciler bayram için tarihi lezzet mesaisinde

Edirne'de Kurban Bayramı öncesinde şekerlemecilerde yoğunluk yaşanıyor.

Edirne'de şekerlemeciler bayram için tarihi lezzet mesaisinde

Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel tatlıları hazırlayan ustalar, bayram sofralarını tarihi lezzetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışıyor.

Kentte uzun yıllardır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, AA muhabirine, bayram öncesi siparişlerin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bayram ikramlıkları için yoğun mesai yürüttüklerini belirten Meriç, özellikle et tüketiminin yoğun olduğu bayram döneminde hafif ve geleneksel tatlılara ilginin arttığını ifade etti.

Meriç, Kurban Bayramı için çifte kavrulmuş lokum ve kallavi üretimine ağırlık verdiklerini anlatarak, "Kurban'dan sonra Türk kahvesinin yanında tüketilmesi için çifte kavrulmuş lokum hazırlıyoruz. Onun yanında unu, tuzu ve yağı olmayan kallavimizi yapıyoruz. Et tüketimi fazla olduğu için vatandaşlar daha hafif tatlıları tercih ediyor. Bu nedenle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan tariflerle üretim yaptıklarını dile getiren Meriç, badem ezmesi, deva-i misk helvası, Kavala kurabiyesi ve acı badem gibi ürünlerin de yoğun talep gördüğünü söyledi.

Bayram dolayısıyla siparişlerin yaklaşık iki katına çıktığını aktaran Meriç, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da sipariş aldıklarını belirtti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Meriç, "Bir aydır yoğun şekilde çalışıyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünler tarihimizden gelen lezzetler. Bayram sofralarında bu tatların yer alması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jeopolitik gerilimlere rağmen THY uluslararası yolcu trafiğindeki payını artırdığını duyurduJeopolitik gerilimlere rağmen THY uluslararası yolcu trafiğindeki payını artırdığını duyurdu
Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı osmanlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.