Jeopolitik gerilimlere rağmen THY uluslararası yolcu trafiğindeki payını artırdığını duyurdu

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve Körfez merkezli rakip havayollarının yaşadığı rota krizlerine rağmen Türk Hava Yolları (THY) yaptığı stratejik hamle ile uçaklarını Asya ve Afrika uçuşlarına kaydırarak uluslararası yolcu trafiğindeki payını artırdığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, havacılık sektöründe yaşanan jet yakıtı krizi ve şirketin hedefleri hakkında İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Şeker, Orta Doğu’da birçok ülkenin hava sahasının kapatmasına rağmen İstanbul Havalimanı merkezli operasyonlarda aksaklık yaşamadıklarını da söyledi.

'DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90’NIN ÜZERİNE ÇIKTI'

Prof. Dr. Murat Şeker, Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve ülke hava sahalarının kapanması ve seferlerin iptal olması nedeniyle yaptıkları bir strateji ile seferleri boşa çıkan uçakları Asya ve Afrika seferlerine kaydırdıklarını ifade etti. Şeker, alınan bu stratejik karar meyvesini hemen aldıklarını ve mart ayı genelinde birçok uçuşta doluluk oranları yüzde 90’ın üzerine çıktığı söyledi. Ayrıca Şeker, gelir dengesinin de korunduğunu Kapasite optimizasyonları sayesinde şirketin bütçelediği yıl sonu gelir hedefleri tamamen güvence altına alındığını aktardı. Şeker, yapılan bu hamlenin şirketin 2033 yılına kadar filosunu 850 uçağa çıkarma ve uluslararası koltuk kapasitesi bakımından dünyanın en büyük ilk üç havayolundan biri olma vizyonunu çok daha erkene çekebileceğini belirtti.

'BAZI KISITLAMALARA GİTTİK AMA İKRAM HİZMETLERİNDE ASLA KISITLAMA OLMAYACAK'

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz nedeniyle jet yakıtı fiyatlarının savaş öncesine göre iki katına çıktığını ifade eden Şeker, bunun havayolu şirketi üzerinde ciddi bir maliyet baskısı yaptığını söyledi. Şeker, "Jet yakıtı ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 40’ını hedge (fiyat sabitleme) yöntemiyle güvence altına aldık. Kalan yüzde 60’lık bölümü ise maalesef piyasadaki yüksek fiyatlardan temin ediyoruz. Bu maliyet baskısını dengelemek adına seyahat, konferans ve sponsorluk harcamalarımızda ciddi kısıtlamalara gittik, bazı yatırımları erteledik. Ancak THY markasının imzası olan ve yolcu deneyimi açısından kırmızı çizgimiz kabul edilen ikram hizmetlerimizde asla bir kesintiye gitmeyeceğiz” diye konuştu.

HEDEF DÜNYA LİDERLİĞİ

2033 yılına kadar hedeflerini antalan Prof. Dr. Murat Şeker, “4 yıl içinde 36 yeni geniş gövdeli uçağımız filoya katılacak. 2033 yılına kadar filosunu 850 uçağa çıkarmayı hedefliyor. Bu büyüklük Türk Hava Yolları’nı uluslararası koltuk kapasitesine göre dünyanın en büyük üç havayolundan biri konumuna taşıyabilir. Şirketimizin esas hedefi dünya liderliği” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

