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12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 09:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli sosyal yardım alanlara biner liralık nakit yardımın dağıtımı gerçekleştirildi. Yarından itibaren de emeklilerin bayram ikramiyesinin erken ödemesine başlanacak. Emeklilerin ikramiye ödemeleri 5 günde tamamlanacak.

12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler uyarınca, 2 milyon 111 bin haneye 1000’er liralık yardım yapıldı. PTT şubeleri önünde sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde yığılmalar yaşanması üzerine, dağıtım görevlilerce evde gerçekleştirildi.

Yarından itibaren de 12 milyonu aşkın emeklinin bayram ikramiyelerinin ödenmesine başlanacak.

Normalde gelecek ay Ramazan Bayramı’nın öncesinde yapılması gereken ödemeler, yaklaşık 6 hafta öne çekildi. SSK emeklilerinin ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihlerinde, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri de 11 Nisan’da ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
bayram ikramiyesi, koronavirüs, Emekli,

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