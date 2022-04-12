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12 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 12 Nisan 2022 Salı

12.04.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Küçük fiyat hareketlerinin ardından vatandaşları heyecanlandıran kripto paralar sert düşüş gösterdi. Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki 12 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 12 Nisan 2022 Salı kripto para fiyatları...

12 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 12 Nisan 2022 Salı

12 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Kripto para alım-satımı yapmak isteyen yatırımcılar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 12 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 12 NİSAN 2022 SALI

12 Nisan Salı günü Bitcoin alış fiyatı 583.751,22, Bitcoin satış fiyatı ise 583.751,07 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 12 Nisan Salı günü yüzde 5,81 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 39.784,04, Bitcoin'in satış fiyatı 39.784,03 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 12 Nisan Salı günü yüzde 5,90 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.991,8000 satış fiyatı ise 2.991,7900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 12 NİSAN 2022 SALI

12 Nisan Salı Ethereum'un alış fiyatı 43.898,6814 TL, satış fiyatı 43.898,5347 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 12 Nisan Salı günü yüzde 7,47 düştü. 12 Nisan Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1363 satış fiyatı ise 0,1362 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 12 NİSAN 2022 SALI

12 Nisan Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,9999 satış fiyatı ise 1,9985 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 12 Nisan Salı günü yüzde 5,00 düştü. Ripple alış fiyatı 0,7018 Dolar, satış fiyatı ise 0,7017 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 12 NİSAN 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,2975 TL, satış fiyatı ise 10,2960 TL oldu.

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