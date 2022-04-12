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12 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

12.04.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Nisan 2022 Salı günü "22 ayar bilezik ne kadar?" günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle birçok kişi tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları bu hafta da ilgiyle takip edildi. İşte 12 Nisan 2022 Salı altın bilezik fiyatları...

12 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

12 Nisan Salı günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 12 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. İşte son durum...

12 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

12 Nisan Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 861,91 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 836,03 TL alış fiyatı ile 864,18 satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 672,44 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 674,31 TL alış, 674,60 satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 605,33 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 505,46 alış fiyatı ile 606,59 satış fiyatından işlem görüyor.

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