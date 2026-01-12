12 Ocak Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de. En düşük emekli aylığını, 20 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifi yeni haftada Meclis gündemine geliyor. Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 artışla 12.267,98 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Küresel piyasalar teknoloji hisseleri öncülüğünde haftaya pozitif başlarken, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor. Bu hafta yurt içinde salı ödemeler dengesi, perşembe bütçe dengesi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek. ABD'de 12 Ocak ile başlayan haftada salı tüketici enflasyonu ve yeni konut satışları, çarşamba üretici enflasyonu, perakende satışlar, cari denge, Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, New York Fed sanayi endeksi, cuma sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Bugün Almanya'da cari denge, perşembe Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ve cuma günü Almanya'da enflasyon takip edilecek. Bu hafta salı Japonya'da dış ticaret dengesi, çarşamba Çin'de dış ticaret dengesi, perşembe Japonya'da üretici enflasyonu verileri takip edilecek.

BAKAN ŞİMŞEK, LONDRA TEMASLARINA BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım firmalarının temsilcileriyle görüşmek üzere Londra ve New York'u kapsayan program gerçekleştirecek.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna Londra'dan başladı. Ziyaret kapsamında günde 8-10 toplantıya katılması beklenen Şimşek, haftanın ilk üç günü Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek. Program kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak Şimşek, konferansın ardından küresel yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri, baş ekonomistleri ve analistleriyle birebir görüşmelerde bulunacak.

Londra'da uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden düzenlenen yatırımcı konferansına gösterilen yoğun ilgi, bu yıl programa New York ayağının eklenmesinde belirleyici oldu. Bakan Şimşek'in, Londra temasları çerçevesinde ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanıyor.

Bakan Şimşek, Londra programının ardından perşembe günü New York temaslarına başlayacak. Burada kurumsal yatırımcı görüşmelerine devam edecek olan Şimşek, geniş katılımlı toplantıların yanı sıra dar kapsamlı ve hedefli birebir görüşmeler de gerçekleştirecek. Yatırımcı buluşmalarında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılması, 2026 yılı önceliklerinin konuşulması, yapısal reform gündemi ve Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının ele alınması bekleniyor. Bakan Şimşek'in Londra ve New York temaslarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA FED'İN BAĞIMSIZLIĞINA İLİŞKİN ENDİŞELERLE BAŞLIYOR

Teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserlik yeni haftada da piyasalardaki risk iştahını artıran önde gelen faktörler arasında yer alıyor. ABD'de cuma günü açıklanan istihdam verilerinin beklentileri karşılayamamasına karşın, ülke ekonomisinin iyi durumda olduğunu göstermesi de borsalardaki yükselişleri destekliyor.

ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi. ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 37,02 dolara ulaştı. Geçen yıl aralıkta aylık bazda beklentilere paralel artan ortalama saatlik kazancın, yıllık bazda yüzde 3,6 yükseleceği öngörülüyordu.

Tarım dışı istihdamda ekim ayı için açıklanan azalış, 173 binden 105 bine aşağı yönlü revize edildi. Kasım ayına dair istihdam artışı da 64 binden 56 bine düşürüldü. ABD'de açıklanan veriler ve aşağı yönlü revizyonlar, iş gücü piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret ederken, işsizlik oranının gerilemesi Fed'in faiz indirimlerinde bir süre beklemede kalabileceği öngörülerini öne çıkardı. Analistler, ABD'de Federal hükümetin kapalı olduğu dönemde işsizlik oranının gerilemesinin ve ortalama saatlik kazançların yükselmesinin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ettiğini söyledi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise ocakta 54'e çıkarak Eylül 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, son istihdam verilerinin ılımlı bir iş büyümesini ve düşük işe alım ortamını yansıttığını ifade etti. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yasallığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesinin beklenen kararı açıklanmadı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Yüksek Mahkemenin Başkan Trump'ın tarifeleri uygulamak için acil durum yetkilerini kullanmasına karşı bir karar vermesi halinde alternatif önlemleri devreye sokabileceklerini aktardı. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'da gerekli kapasite ve altyapıyı inşa etmek için en az 100 milyar dolar harcayacağını belirterek, bu şirketlerin güvenliğini sağlayacaklarını ifade etti. Trump, kredi kartı faiz oranlarına da bir yıl boyunca yüzde 10'luk sınır getirilmesi çağrısında bulundu.

Trump'ın göreve gelmesinden sonra Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler zaman zaman piyasaları meşgul ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cezai iddianame tehdidi alması bu endişelerin yeni haftada piyasaların odağında yer almasına neden oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu. Powell, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi. Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsattı.

Powell, demokraside hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin bir saygı duyduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şöyle devam etti:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Analistler, söz konusu gelişmenin tedirgin edici olduğunu ancak faiz oranları üzerindeki acil etkisinin henüz net olmadığını belirterek, bankanın bağımsızlığına ilişkin risklerin artması durumunda bunun piyasaların yönü üzerinde negatif bir etkiye sahip olabileceğini söyledi. Piyasalar yıla olumlu başlamasına karşın, İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Öte yandan ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisi de piyasaların odağında bulunuyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17'de, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasıyla dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99 seviyesinde seyrediyor.

ALTINDA SON DURUM

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırdı. Altının onsu cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 4 bin 583 dolardan, gümüşün onsu yüzde 4,7 artışla 84,3 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 63,2 dolarda seyrediyor.

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 253,1 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,7 değer kazancıyla 6 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 572 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 118 liradan satılıyor.

Altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırarken şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da önceki kapanışa göre yüzde 5,73 artışla 84,4 dolardan alıcı buluyor.

S&P 500 ENDEKSİ CUMA GÜNÜ REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

ABD'de çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş öne çıktı. Broadcom'un hisseleri yüzde 3,8, Intel'in hisseleri yüzde 10,8 değer kazandı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın konut piyasasını desteklemek amacıyla temsilcilerine 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil (mortgage bond) alımı talimatı vermesinin ardından ABD'nin büyük konut geliştirme şirketlerinden D.R. Horton'un hisseleri yüzde 7,8 ve PulteGroup'un hisseleri yüzde 7,3 yükseldi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. S&P 500 endeksi, 6.978,36 puanla rekor seviyeyi gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARI SAVUNMA HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELDİ

Avrupa borsalarında, savunma hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi. Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,6 artacağı yönündeydi. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Almanya'da DAX 40 endeksi 25.281,18 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi 8.362,09 puanla rekor seviyeyi gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

New York borsasında cuma günü görülen yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken, Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Yapay zeka ve çip üretimine yönelik sürekli artan ilgi sayesinde Asya'da teknoloji hisselerindeki yükselişler öne çıkıyor. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Güney Kore'de Kospi endeksi 4.652,54 puanla rekor seviyeyi gördü. Japonya borsasında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

BORSADA SON DURUM

Cuma ünü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 yükselişle 12.200,95 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,03 puan ve yüzde 0,55 artışla 12.267,98 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,58 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar teknoloji hisseleri öncülüğünde haftaya pozitif başlarken, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Piyasalar yıla olumlu başlamasına karşın, İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler de piyasalarda risk algısının devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

KASIM 2025 DÖNEMİ İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

İnşaat maliyet endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 1,14, yıllık bazda yüzde 23,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Kasım 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 23,93 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,7, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 20,48, işçilik endeksi yüzde 30,98 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 yükseldi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Kasım 2024'e göre malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 30,37 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 yükseliş sergiledi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 artarken işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 21,9, işçilik endeksi yüzde 33,14 artış gösterdi.

