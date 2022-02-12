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12 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Şubat 2022 Cumartesi

12.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Şubat Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları ellerindeki altınları bozdurmak ya da altın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 12 Şubat'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

12 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Şubat 2022 Cumartesi

Haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler yatırım yapmak isteyen ve altın alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi internette 12 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 12 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

12 Şubat Cumartesi ons altının alım fiyatı, 1.858,17 TL, satış fiyatı 1.859,35 TL oldu.

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Gram altın 12 Şubat 2022 Cumartesi günü 808,22 liradan alınıyor, 808,31 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın 5 bin TL'nin üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan cumhuriyet altını ise 5 bin 237 liradan geri alınırken, 5 bin 315 liradan da satışa sunuluyor.

Çeyrek altın Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 309 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.334 lirada bulunuyor.

Yarım altın Yarım altın haftanın altıncı gününde 2.625 liradan alınıyor, 2.667 liradan satılıyor.

Ata altın: Ata altın alış fiyatı 5.369,00 TL olurken, ta altın satış fiyatı 5.452,00 Tl'yi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Ekonomi
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