1200 Hakim, savcı alımı sınav tarihleri(2020) Hakim savcı alımı başvuru koşulları, sınav yerleri!

1200 hakim ve savcı alımı başvuruları başlıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada: "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek." dedi. Adalet Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden 1200 kişilik kadro için Kamu Personeli alımı yayımlandı. Binlerce hakim ve savcının kamu personeli olmak için merakla beklediği haber, Resmi Gazete'de yayınlandı. İlana göre 2020 yılı için 1200 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı adayı alımı yapılıyor. 2020 hakim ve savcı alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak araştıran adaylar için tüm detaylar haberimizde.

1200 HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada 2020 hakim ve savcı alımı yazılı sınavı ve mülakat ile 9 . ve 5 . dereceli kadrolara atama yapacak. 2020 hakim ve savcı alımı sınavı ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. 2020 hakim ve savcı sınavı ne zaman merak eden adaylara sınavın 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağını belirtelim. Sınav başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapıldığını ve dört oturumda gerçekleşeceğini belirtelim. Peki 1200 hakim ve savcı sınavcı ilan başvuru tarihleri ne zaman?