1200 Hakim, savcı alımı sınav tarihleri(2020) Hakim savcı alımı başvuru koşulları, sınav yerleri!

1200 hakim ve savcı alımı başvuruları başlıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada: "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek." dedi. Adalet Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden 1200 kişilik kadro için Kamu Personeli alımı yayımlandı. Binlerce hakim ve savcının kamu personeli olmak için merakla beklediği haber, Resmi Gazete'de yayınlandı. İlana göre 2020 yılı için 1200 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı adayı alımı yapılıyor. 2020 hakim ve savcı alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak araştıran adaylar için tüm detaylar haberimizde.
Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada 2020 hakim ve savcı alımı yazılı sınavı ve mülakat ile 9 . ve 5 . dereceli kadrolara atama yapacak. 2020 hakim ve savcı alımı sınavı ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. 2020 hakim ve savcı sınavı ne zaman merak eden adaylara sınavın 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağını belirtelim. Sınav başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapıldığını ve dört oturumda gerçekleşeceğini belirtelim. Peki 1200 hakim ve savcı sınavcı ilan başvuru tarihleri ne zaman?
Son dakika gelen açıklamayla kamu personeli olarak hakim ve savcı görevine devam etmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını yapmaya başladı. 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak 1200 hakim ve savcı alımı sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. ÖSYM aracılığı ile yapılacak olan başvurular 1 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. ÖSYM 'nin resmi internet sitesi üzerinden Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapılacak. 1200 hakim savcı başvuru şartları ise ÖSYM'nin yayımladığı kitapçıkta yer almaktadır.
1200 hakim ve savcı alımları hangi kadrolara yapılacağı merak ediliyor. 1200 hakim ve savcı alımları; adlî yargı hakim savcı, idari yargı hâkim ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı olacak şekilde kadro dağılımı yapılacak.
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,,
Olmak üzere Adalet Bakanlığı toplamda 1200 kişi alacak.
Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı adayı alımı sınavı başvuruları ÖSYM üzerinden gerçekleşecek. 01 Ekim 2020 tarihi ile başlayacak 1200 hakim ve savcı alımı başvurularının son günü ise 08 Ekim 2020 olarak açıklandı. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr ) ve ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da yapılabilecek. Daha sonra adaylar sınav ücretlerini de ÖSYM'nin belirtmiş olduğu bankalara yatırarak başvuru süreçlerini bitirecektir.
ÖSYM'nin gerçekleştireceği 1200 hakim ve savcı alımı sınavları 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde dört oturumda şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavlar Türkiye geneli 16 farklı sınav merkezinden yapılacak.
İşte hakim ve savcı alımı sınav merkezleri...
010 Adana,
062 Ankara,
070 Antalya,
160 Bursa,
210 Diyarbakır,
250 Erzurum,
270 Gaziantep,
341 İstanbul - 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir),
343 İstanbul - 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer),
352 İzmir,
380 Kayseri,
420 Konya,
440 Malatya,
550 Samsun,
610 Trabzon,
650 Van
1. Oturum:
Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2. Oturum:
Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 13.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
3. Oturum:
İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 16.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 16.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
4. Oturum
Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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