1200 Hakim, savcı başvuru kılavuzu yayımlandı! Hakim ve savcı sınavı başvuru tarihleri ve kayıt ücreti nedir?

1200 hakim ve savcı sınavı başvuru tarihleri araştırılıyordu. 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, 2020 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, 21-22 Kasım 2020 başvuruları bugün itibari ile başladı. 8 Ekim'e kadar devam edecek başvurular, 4 farklı oturumda gerçekleşecek. 1200 Hakim, savcı başvuru kılavuzuna ulaşmak iseteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr link üzerinden işlem yapabilecek. Peki 1200 hakim ve savcı sınavı başvuru ücretleri ne kadar? 1200 HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ 01 - 08 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 1200 hakim savcı alımı sınav başvurusu, ÖSYM'nin resmi web sitesinde ve ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bugün yapılmaya başlandı. Bununla birlikte adaylar ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

HES kodu nedir, uygulama ile HES kodu alma! HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu blokeli ne demek? HES kodu İDO ve otobüs için alımı zorunlu mu? 1200 HAKİM SAVCI ALIMI ŞARTLARI 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: a) Türk vatandaşı olmak, b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak, c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak, e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak, g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak. 1200 HAKİM VE SAVCI ADAYI KADRO DAĞILIMI 1200 hakim ve savcı alımları hangi kadrolara yapılacağı merak ediliyor. 1200 hakim ve savcı alımları; adlî yargı hakim savcı, idari yargı hâkim ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı olacak şekilde kadro dağılımı yapılacak. 1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 3) 100 idari yargı hâkim adayı,, Olmak üzere Adalet Bakanlığı toplamda 1200 kişi alacak. BAŞVURULAR ÖSYM ÜZERİNDEN YAPILACAK! Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı adayı alımı sınavı başvuruları ÖSYM üzerinden gerçekleşecek. 01 Ekim 2020 tarihi ile başlayacak 1200 hakim ve savcı alımı başvurularının son günü ise 08 Ekim 2020 olarak açıklandı. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr ) ve ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da yapılabilecek. Daha sonra adaylar sınav ücretlerini de ÖSYM'nin belirtmiş olduğu bankalara yatırarak başvuru süreçlerini bitirecektir. SINAV TARİHİ: ÖSYM'nin gerçekleştireceği 1200 hakim ve savcı alımı sınavları 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde dört oturumda şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavlar Türkiye geneli 16 farklı sınav merkezinden yapılacak.