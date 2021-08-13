13 Ağustos Cuma altında ibre yukarı dönüyor! İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Düğünlerde takı olarak kullanılan, yatırımcıların en güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, 13 Ağustos Cuma gününe yükselişle başladı. Dün 480 TL’lerin altına kadar gerileyen gram altın fiyatları, bugün yukarı yönlü hareketlerine başladı. İşte 13 Ağustos Cuma günü altın fiyatları…
Altın fiyatları 13 Ağustos Cuma gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler için Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan ilk rakamlar geldi.
İşte altın fiyatları…
Alış: 3.205,00 Türk lirası
Satış: 3.255,00 Türk lirası
Alış: 3.194,00 Türk lirası
Satış: 3.263,00 Türk lirası
Alış: 789,00 Türk lirası
Satış: 802,00 Türk lirası
Alış: 483,16 Türk lirası
Satış: 483,25 Türk lirası
Alış: 437,91 Türk lirası
Satış: 468,84 Türk lirası
Alış: 3.093,54 Türk lirası
Satış: 3.154,51 Türk lirası
Alış: 1.577,00 Türk lirası
Satış: 1.604,00 Türk lirası
Okuyucu Yorumları 0 yorum