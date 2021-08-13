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13 Ağustos Cuma altında ibre yukarı dönüyor! İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

13.08.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını yukarı yönlü çevirdi. Geçtiğimiz haftadan beri dalgalanma yaşayan gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yükseliş başladı. ONS ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, yükselişe geçti.

Düğünlerde takı olarak kullanılan, yatırımcıların en güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, 13 Ağustos Cuma gününe yükselişle başladı. Dün 480 TL’lerin altına kadar gerileyen gram altın fiyatları, bugün yukarı yönlü hareketlerine başladı. İşte 13 Ağustos Cuma günü altın fiyatları…

13 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 13 Ağustos Cuma gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler için Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan ilk rakamlar geldi.

İşte altın fiyatları…

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.205,00 Türk lirası
Satış: 3.255,00 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.194,00 Türk lirası
Satış: 3.263,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 789,00 Türk lirası
Satış: 802,00 Türk lirası

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 483,16 Türk lirası
Satış: 483,25 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 437,91 Türk lirası
Satış: 468,84 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.093,54 Türk lirası
Satış: 3.154,51 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.577,00 Türk lirası
Satış: 1.604,00 Türk lirası

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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