BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 9-11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM reyonlarında valiz çeşitleri, Kiğılı polar ve ev tekstili ürünlerinin yanı sıra Paşabahçe cam eşyalar, tencereler ve pratik ev gereçleri dikkat çekiyor. Elektronikte TCL ve Axen televizyonlar, Philips dikey süpürge, Kiwi halı yıkama makinesi ve Kumtel ürünleri sunuluyor. Ayrıca bebek bakım gereçleri, bebek tekstili, tamirat el aletleri ile Fisher-Price ve GoKidy markalı eğitici oyuncaklar da geliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

9 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

PP valiz çeşitleri küçük boy 999 TL

PP valiz çeşitleri orta boy 1,199 TL

PP valiz çeşitleri büyük boy 1,399 TL

Kiğılı Dynamic yarım fermuarlı polar erkek 429 TL

Kiğılı Dynamic atlet ve boxer seti çocuk 199 TL

Dagi fanila çeşitleri erkek 199 TL

Casilda Home mini ütü masası ~30x74 cm 389 TL

Paşabahçe Glacis su bardağı ~350 cc 159 TL

Paşabahçe Glacis meşrubat bardağı ~420 cc 179 TL

Paşabahçe Timeless cam tatlı tabağı ~15 cm 149 TL

Paşabahçe Timeless cam kase ~235 cc 319 TL

Benante boncuk kulplu kalp desenli kupa ~330 ml 229 TL

Desenli oyuncak kutusu ~50 L 299 TL

Melamin mama tabağı çeşitleri 159 TL

Desenli bebek çamaşır/oyuncak sepeti ~20 L 179 TL

Babyco keçe nakışlı organizer sepet 249 TL

Keçe anne bebek çantası ~33x23x18 cm 89 TL

Bebek nevresim seti 359 TL

Ören Bayan yumak çeşitleri 159 TL

Katlanır maşrapa ~1.2 L 89 TL

Katlanır su kovası ~12 L 249 TL

Hobby Life katlanır çocuk küveti ~33 L 629 TL

Katlanır çamaşır selesi ~38 L 379 TL

Bebek basamağı 189 TL

11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

TCL 65 inç 4K QLED HDR Google TV 65T61C 36,500 TL

Axen 55 inç frameless 4K UHD Tizen OS smart QLED TV AX55QUPRL-T081 21,500 TL

Bebek arabası bardak + telefon tutucu 399 TL

Araç içi baskılı tablet tutuculu seyahat tepsisi 399 TL

Araç içi baskılı bez güneşlik 199 TL

Babyco bebek arabası kanca + 2'li tutucu 175 TL

Philips şarjlı süpürge XC6452/10 11,390 TL

Philips kablosuz dikey süpürge XC6451/10 11,390 TL

Emsan Bella Gusto stand mikser inci beyazı 4,990 TL

Kumtel beyaz cam set üstü ocak 3,290 TL

Kumtel sürgülü aspiratör 1,990 TL

Arnica Karayel ıslak & kuru elektrikli süpürge ET15200 2,990 TL

Fisher-Price eğitici köpekçik 1,699 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3 boyutlu hareketli kitaplar 159 TL

Fisher-Price dokun hisset keşfet kartlar 259 TL

Fisher-Price aynalı yumuşak küpler 259 TL

Fisher-Price tummy time aynalı yumuşak aktivite oyuncağım 149 TL

Artenino dokun hisset puzzle 12 parça 219 TL

Ebby çelik renkli termos 750 ml 1,099 TL

GoKidy eğitici plak çalar 859 TL

Piccolo Mondi bas bırak sevimli bebek arabası 169 TL

Piccolo Mondi oyuncak kumandalı bebek arabası 849 TL

Piccolo Mondi sevimli banyo oyuncağı ördek 109 TL

Piccolo Mondi oyuncak kurmalı yengeç 369 TL

Bu içerik 5 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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