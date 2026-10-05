BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 9-11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM reyonlarında valiz çeşitleri, Kiğılı polar ve ev tekstili ürünlerinin yanı sıra Paşabahçe cam eşyalar, tencereler ve pratik ev gereçleri dikkat çekiyor. Elektronikte TCL ve Axen televizyonlar, Philips dikey süpürge, Kiwi halı yıkama makinesi ve Kumtel ürünleri sunuluyor. Ayrıca bebek bakım gereçleri, bebek tekstili, tamirat el aletleri ile Fisher-Price ve GoKidy markalı eğitici oyuncaklar da geliyor!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
9 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
PP valiz çeşitleri küçük boy 999 TL
- PP valiz çeşitleri orta boy 1,199 TL
- PP valiz çeşitleri büyük boy 1,399 TL
- Kiğılı Dynamic yarım fermuarlı polar erkek 429 TL
- Kiğılı Dynamic atlet ve boxer seti çocuk 199 TL
- Dagi fanila çeşitleri erkek 199 TL
Casilda Home mini ütü masası ~30x74 cm 389 TL
- Paşabahçe Glacis su bardağı ~350 cc 159 TL
- Paşabahçe Glacis meşrubat bardağı ~420 cc 179 TL
- Paşabahçe Timeless cam tatlı tabağı ~15 cm 149 TL
- Paşabahçe Timeless cam kase ~235 cc 319 TL
- Benante boncuk kulplu kalp desenli kupa ~330 ml 229 TL
Desenli oyuncak kutusu ~50 L 299 TL
- Melamin mama tabağı çeşitleri 159 TL
- Desenli bebek çamaşır/oyuncak sepeti ~20 L 179 TL
- Babyco keçe nakışlı organizer sepet 249 TL
- Keçe anne bebek çantası ~33x23x18 cm 89 TL
- Bebek nevresim seti 359 TL
Ören Bayan yumak çeşitleri 159 TL
- Katlanır maşrapa ~1.2 L 89 TL
- Katlanır su kovası ~12 L 249 TL
- Hobby Life katlanır çocuk küveti ~33 L 629 TL
- Katlanır çamaşır selesi ~38 L 379 TL
- Bebek basamağı 189 TL
11 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
TCL 65 inç 4K QLED HDR Google TV 65T61C 36,500 TL
- Axen 55 inç frameless 4K UHD Tizen OS smart QLED TV AX55QUPRL-T081 21,500 TL
- Bebek arabası bardak + telefon tutucu 399 TL
- Araç içi baskılı tablet tutuculu seyahat tepsisi 399 TL
- Araç içi baskılı bez güneşlik 199 TL
- Babyco bebek arabası kanca + 2'li tutucu 175 TL
Philips şarjlı süpürge XC6452/10 11,390 TL
- Philips kablosuz dikey süpürge XC6451/10 11,390 TL
- Emsan Bella Gusto stand mikser inci beyazı 4,990 TL
- Kumtel beyaz cam set üstü ocak 3,290 TL
- Kumtel sürgülü aspiratör 1,990 TL
- Arnica Karayel ıslak & kuru elektrikli süpürge ET15200 2,990 TL
Fisher-Price eğitici köpekçik 1,699 TL
- Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3 boyutlu hareketli kitaplar 159 TL
- Fisher-Price dokun hisset keşfet kartlar 259 TL
- Fisher-Price aynalı yumuşak küpler 259 TL
- Fisher-Price tummy time aynalı yumuşak aktivite oyuncağım 149 TL
- Artenino dokun hisset puzzle 12 parça 219 TL
Ebby çelik renkli termos 750 ml 1,099 TL
- GoKidy eğitici plak çalar 859 TL
- Piccolo Mondi bas bırak sevimli bebek arabası 169 TL
- Piccolo Mondi oyuncak kumandalı bebek arabası 849 TL
- Piccolo Mondi sevimli banyo oyuncağı ördek 109 TL
- Piccolo Mondi oyuncak kurmalı yengeç 369 TL
Bu içerik 5 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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