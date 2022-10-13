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13 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları

13.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı ekim ayının ortalarına gelinmesiyle araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireyler ile onların bakımlarını üstlenen vatandaşlara ödeniyor. Peki 13 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

13 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları

Evde bakım maaşına, temmuz ayında yükselen asgari ücretle beraber zam yapıldı. 13 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet ya da SMS aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Peki 13 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

13 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı henüz yatmadı. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında yatıyor.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL?

Evde bakım maaşı, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla ödeniyor.

Evde bakım maaşının alınabilmesi için en önemli kriterlerden biri de kişinin gelir seviyesi. Yukarıda belirtildiği gibi seviye de asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aynı zamanda kişiye ödenen miktar da yine asgari ücrete göre hesaplanıyor.

Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldı böylelikle de evde bakım maaşları da yükseldi. Buna göre temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 3340 TL oldu.

13 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşını e-Devlet üzerinden sorgulamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu' adresine erişim sağlayın.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

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maaş evde bakım maaşı
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