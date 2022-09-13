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13 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Eylül 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

13.09.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıt takı olarak takmak isteyen veya yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından merak edildi. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının 13 Eylül tarihli güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 13 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

13 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Eylül 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

13 Eylül tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Haftanın ikinci gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 13 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK,NE KADAR KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 923,06 TL, satışı ise 954,44 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 745,28 TL'den alınıyor ve 745,75 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 559,27 TL, satışı 668,64 TL oldu.

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Altın altın fiyatları 14 ayar 22 ayar 18 ayar
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