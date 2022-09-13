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13 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Eylül Salı Bim aktüelde neler var, hangi ürünler indirimde?

13.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmekte. Ev eşyasından elektroniğe pek çok aktüel ürünleri gelen BİM aktüel ürünler afişlerini internet sitesinde yayınlıyor. 13 Eylül Salı günü Bim aktüel ürünler ve indirimli ürünler afişi yayınlandı. Peki, 13 Eylül Salı Bim aktüelde neler var, hangi ürünler indirimde? 13 Eylül 2022 Salı Bim aktüel ürünler kataloğu...

13 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Eylül Salı Bim aktüelde neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün indirime giren ürünleri öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıp inceliyor. Peki 13 Eylül 2022 Salı BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? 13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MAĞAZASI ÇALIŞANLAR

13 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

13 Eylül 2022 Salı günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında cilt bakım malzemeleri, kozmetik ürünler, iç çamaşırı, oda kokusu, parfüm, takı ve toka çeşitleri, cımbız, tırnak makası, tarak, takı askılığı, takı düzenleyici, takı tabağı, ayna, çerçeve gibi ürünler bulunuyor.

13 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL AFİŞ 1

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise fındık kreması, kakaolu fındık kreması ve atıştırmalık ürünler bulunuyor.

13 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL AFİŞ 2

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