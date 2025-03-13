13 Mart önemli ekonomi başlıkları! ABD enflasyon verileri, Polonya Başbakanı'ndan kritik açıklama...

Türkiye'de ve dünyada yaşanan finans gelişmelerini Fintables derledi. İşte ekonomi dünyasında öne çıkan başlıklar...

☑ Polonya Başbakanı Donald Tusk, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında barış sürecinin başlatılması için aktif rol almasını teklif ettiğini açıkladı. Türkiye’nin AB üyeliğinin artık elle tutulur ve somut bir zemine oturtulması gerektiğini belirten Tusk, Türkiye’nin ekonomik ve güvenlik alanlarında AB’ye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

☑ ABD'de şubat ayı enflasyonu beklenenden fazla düşerek %2,8 oldu. Henüz tarife etkisi enflasyon verisinde yok. Ancak yine de beklenti altı gelen enflasyon Fed’in işini kolaylaştırabilir. 2025 için 3 faiz indirimi ihtimali masada.

☑ Trump yönetiminin getirdiği yüksek tarifelerin, çelik ve alüminyum sektörlerinde küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açabileceği vurgulanıyor. Türk çelik imalatçılarının ABD pazarında işleri kolaylaşsa da küresel rekabette yeni bir dönem başlıyor.

☑ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin yeni düzenlemeleri içeren tebliği Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğe göre, platformların asgari kuruluş sermayesi 150 milyon TL, saklama kuruluşlarının ise 500 milyon TL olacak.

AJANDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

POLONYA BAŞBAKANI'NDAN KRİTİK ÖNERİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında barış sürecinin başlatılmasına yönelik aktif rol üstlenmesini teklif ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan’da yürütülen müzakerelerin olumlu karşılandığını belirten Tusk, Türkiye ve Polonya’nın adil ve kalıcı bir barış için ortak çaba gösterdiğini vurguladı. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tusk, Polonya’nın bugüne kadar Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Türkiye’nin AB üyelik sürecinin artık somut ve gerçekçi bir zemine oturtulması gerektiğini vurgulayan Tusk, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme sürecinin gerçekten artık elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Polonya, AB içinde Türkiye’nin tam üyeliğini destekleyen ülkelerden biri olarak öne çıkarken, Tusk’un bu açıklaması Türkiye’nin Avrupa ile entegrasyonu konusunda yeni bir ivme yaratabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce AB’nin güç kaybının önüne geçmek için Türkiye’nin tam üyeliğinin önemli bir adım olacağını belirtmişti. Tusk ayrıca, Türkiye’nin Avrupa’nın ekonomik ve güvenlik politikalarına büyük katkılar sağlayacağını ve AB’nin küresel etkisini artırmada kritik bir ortak olabileceğini ifade etti. Türkiye’nin jeostratejik konumuna dikkat çeken Polonya Başbakanı, Türkiye’nin AB içinde olmasıyla Avrupa’nın daha güçlü ve istikrarlı bir yapıya kavuşacağını belirtti.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD’de şubat enflasyonu beklenti altı gelerek %2,8 seviyesine geriledi. Bu gelişme, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşladığına dair işaretler arasında, Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimine gitmesi için zemini güçlendirdi. Çarşamba günü açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayındaki %3 seviyesinin ve ekonomistlerin beklediği %2,9 seviyesinin altında kaldı. ABD hisse senetleri günün başında yükselişle açıldı ancak işlem seansının ilerleyen saatlerinde kazançlar eriyerek S&P 500 endeksinin günü hafif düşüşle kapatmasına neden oldu. Vadeli işlem piyasalarında bu yıl için iki faiz indirimi fiyatlanırken, üçüncü bir indirime de yaklaşık %85 olasılık veriliyor.

Şubat ayında en fazla fiyat artışı görülen sektörler arasında sağlık hizmetleri ve ikinci el otomobiller öne çıkarken, hava yolu biletleri ve yeni otomobil fiyatlarında düşüş yaşandı. Ocak ayında enflasyonu yukarı çeken en önemli faktörlerden biri olan yumurta fiyatları, şubat ayında %10 daha artarak yıllık bazda %59 yükseliş kaydetti. Şubat enflasyonunda yalnızca Çin’e yönelik tarife etkisi vardı. Diğer tarifelerin etkisinin yansımadığını hatırlatmak gerekiyor. Önümüzdeki aylarda tarife etkilerinin enflasyona yansımaları takip edilecek.

TRUMP'IN TARİFELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini artırma kararı yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, Kanada ve Meksika gibi komşu ülkelere uygulanan yüzde 25 ek gümrük vergisinin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB), Brezilya ve Güney Kore gibi büyük ticaret ortaklarına da 2 Nisan itibarıyla 'karşılıklı' oranlarla ek vergiler getirilecek.

Trump, iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantıda, yüksek tarifelerin ABD’ye yatırım yapma olasılığını artıracağını savunarak, uygulamanın ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Öte yandan, Trump yönetimi çelik ve alüminyum üreticilerini koruma amacı güttüğünü belirtse de, sektör temsilcileri ve uluslararası ticaret uzmanları, bu adımın küresel çelik piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini ifade ediyor. ABD’ye çelik ihracatı yapan ülkeler için rekabetin zorlaşacağı öngörülürken, Türkiye gibi halihazırda yüzde 25 vergiye tabi olan ülkeler, diğer üreticilerin de aynı tarifeye tabi tutulmasıyla rekabet avantajı kazanabilir. Türkiye için ABD’ye doğrudan ihracatta artış beklenirken, küresel çapta fazla çelik arzının alternatif pazarlara yönelmesiyle Körfez ülkeleri, Avrupa ve Asya’daki rekabetin daha da yoğunlaşacağı öngörülüyor.

AVRUPA KOMİSYONU MİSİLLEME YAPACAK

Avrupa Komisyonu, ABD’nin yeni gümrük vergilerine hızlı ve orantılı misilleme yapacağını duyurdu. İlk aşamada, uzun süredir askıda bekletilen 8 milyar euroluk karşı önlemler 1 Nisan’da devreye alınacakken, 13 Nisan itibarıyla 18 milyar eurodan fazla AB ihracatını etkileyen yeni tarifeler yürürlüğe girecek. AB, çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerinde kapsamlı değişikliğe giderek, ithalat kotalarını yüzde 13-25 oranında daraltacak. Bu kararın özellikle sıcak daldırma galvanizli (HDG) ve soğuk haddelenmiş rulo (CRC) çelik tedarikçileri olan Türkiye, Vietnam ve Japonya’yı etkilemesi bekleniyor. Aynı zamanda Çin, Hindistan ve Mısır gibi ülkelere belirli çelik ürünlerinde gümrüksüz kota erişimi sınırlandırıldı. Türkiye, ABD’nin yeni tarifelerinden bazı avantajlar sağlasa da, Asya’daki üreticilerin alternatif pazarlara yönelmesi nedeniyle Körfez ülkeleri ve Avrupa’da rekabetin sertleşeceği öngörülüyor. Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, ABD pazarının Türkiye için kritik önemde olmadığını, asıl hedeflerinin Avrupa’daki pazar paylarını artırmak olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, Afrika ve Latin Amerika gibi yükselen pazarlara odaklanarak ihracat çeşitliliğini artırmayı planladıklarını ifade etti.

RESMİ GAZETE'DE KRİPTO İÇİN DÜZENLEME

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin yeni düzenlemeleri içeren tebliği Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğe göre, platformların asgari kuruluş sermayesi 150 milyon TL, saklama kuruluşlarının ise 500 milyon TL olacak. Yeni düzenlemeler kapsamında, platformlar müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Müşteri fonları, bankalarda açılacak özel hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar platformların kendi hesaplarından ayrı şekilde takip edilecek. Ayrıca, platformların müşteri varlıklarının en az yüzde 3’ü kadar likit rezerv bulundurma zorunluluğu getirildi. Tebliğ, platformlar nezdinde listelenen kripto varlıkların kaldıraçlı olarak alım satımına izin vermiyor. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bilgi sistemleri bağımsız denetimden geçmesi ve rezerv kanıt denetimi yaptırması zorunlu hale getirildi.

BDDK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’de üretilen elektrikli motorlu taşıtların satın alınmasına yönelik kredi vadeleri ve kredi kullanım oranlarında değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeyle taşıt kredilerinin vade sınırları, aracın nihai fatura değerine göre yeniden belirlendi. Buna göre, fatura değeri 2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için kredi vadesi 48 ay olarak belirlenirken, 2,5 ile 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay, 5 ile 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için 24 ay ve 6,5 ile 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için 12 ay olarak düzenlendi. Ayrıca, kredi kullanım oranları da güncellendi. Yeni düzenlemeye göre, 2,5 milyon TL ve altındaki elektrikli araçlar için kredi oranı yüzde 70 olarak belirlenirken, 2,5 ile 5 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 50, 5 ile 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 30 ve 6,5 ile 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 20 oranında kredi kullanılabilecek. Fatura değeri 7,5 milyon TL’nin üzerindeki araçlar için ise artık kredi imkanı sunulmayacak.

UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM YENİDEN BAŞLATILDI

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü James Hewitt, Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD-Ukrayna görüşmelerinde önemli ilerleme sağlanmasının ardından, Ukrayna’ya yönelik askeri yardımın yeniden başlatıldığını duyurdu. Daha önce, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı istihbarat desteği ve askeri sevkiyatlar, 28 Şubat’ta Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis’te yaşanan tartışmanın ardından geçici olarak askıya alınmıştı. Tartışmada, Trump, Zelenskiy’nin Amerikan halkına saygısızlık ettiğini öne sürerken, Zelenskiy özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtmişti. Başkan Trump, salı akşamı Kongre’de yaptığı konuşmada, Zelenskiy’nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ilettiğini açıkladı. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, söz konusu mektupta Zelenskiy’nin özür dilediğini öne sürdü.

30 DAKİKALIK ATEŞKESİ KABUL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İrlanda Başbakanı Micheal Martin’i kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen ABD-Ukrayna görüşmelerinde Ukrayna’nın 30 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini ve sürecin başarılı geçtiğini belirtti. “Dün büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda.” ifadelerini kullanan Trump, bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova’ya gittiğini söyledi. Trump, “Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya’dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur.” değerlendirmesinde bulundu. Dün Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına konuşan Trump, Ukrayna’nın anlaşmayı kabul ettiğini ve Rusya’nın da kabul etmesini umduğunu ifade etmişti. “Bugün ve yarın Rus yetkililerle görüşeceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da eder.” dedi.

Kaynak: Fintables