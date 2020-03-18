FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 13 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih!

13 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 19:36 | Son Güncelleme

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama geldi. Ekonomik kararların alındığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Perki emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

13 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih!

13 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan ekonomik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.." dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman alınacak?Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman alınacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli, ikramiye, bayram ikramiyeleri,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

Türkiye'de üretime ara verdi

Türkiye'de üretime ara verdi

Bunu yaparsanız trafik cezasının bir kısmı siliniyor!

Bunu yaparsanız trafik cezasının bir kısmı siliniyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman alınacak?

Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman alınacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüs zararına karşı ekonomi paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüse karşı 100 milyar liralık ekonomi paketi

İstanbul'daki semt pazarları ile ilgili önemli karar

Semt pazarları ile ilgili önemli karar

Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yanındayız

Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yanındayız

Motorine 27 kuruş indirim geldi

Beklenen büyük indirim geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.