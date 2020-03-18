13 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih!

13 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan ekonomik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.." dedi.



