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13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon pazarlığı başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:53 | Son Güncelleme

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki promosyon pazarlığı başladı. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon pazarlığı başladı

Emekli maaşlarının yatırılması karşılığında bankaların, emekliye verdiği promosyon için 2017'de başlayan 3 yıllık süre şubat ayında doldu.

Promosyon ödemeleri 3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanıyordu.

Yeni dönem için emekliye ne kadar promosyon ödeneceği konusunda SGK ile kamu bankaları arasında pazarlıklar başladı.

BİN 250 TL'YE ÇIKIYOR

Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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Anahtar Kelimeler:
Emekli, SGK, Türkiye Bankalar Birliği,

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
En az 2500 Tl olmalı
EŞİM HASTANEDE ÇALIŞIYOR. TAŞERON İŞÇİSİYDİ KADROYA GEÇTİ. GEÇEN AY 275O TL MAAŞINI ALDIĞI ZİRAAT BANKASI HESABINA YATIRDI. BANKA PROMOSYONU. 3 YILLIK BEN EMEKLİ MAAŞIMI DENİZBANKTAN ALIYORUM. 3 YILLIK 4OO TL YATIRIRİM DİYOR. BENDE 23OO TL MAAŞ ALIYORUM, EŞİMDE 23OO TL ALIYOR. BANA 4OO TL VERİYOR,EŞİME 275O TL VERİYOR.
çifte standart işte bunun adı
Pazarlığı türkiş başkanına yaptırın da tatlıya bağlasın işi
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