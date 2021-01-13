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  4. 13 Ocak 2021 bankaların kredi faiz oranları... Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş, Ziraat ve Garanti BBA ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

13 Ocak 2021 bankaların kredi faiz oranları... Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş, Ziraat ve Garanti BBA ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2021 08:36 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 13 Ocak 2021 Çarşamba güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 13 Ocak 2021 Çarşamba bankaların güncel kredi faiz oranları.

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, zor durumda kalan vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketleri kampanyalarından faydalanmak istiyor. Bankalar son yaptığı güncellemelerle kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Birçok banka kredilerinin faiz oranlarını artırırken bazı bankalar henüz bir değişiklik yapmadı. 13 Ocak 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

en uygun taşıt kredisi veren bankaları güncel taşıt kredisi faiz oranlarını

13 OCAK 2020 ÇARŞAMBA BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına 13 Ocak 2021 Çarşamba Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları haberimizde...

güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

13 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

13 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.50

13 OCAK 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.57

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

en uygun konut kredisi faiz oranları!

13 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

13 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 2.0

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09

13 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.64

13 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40

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