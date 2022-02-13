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13 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Şubat 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13.02.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Şubat piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri altın bilezik fiyatlarını da etkiledi. Vatandaşlar 13 Şubat "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. 4, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları bu hafta da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte 13 Şubat 2022 Pazar altın bilezik fiyatları...

13 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Şubat 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13 Şubat Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde altın bilezik fiyatları yatırım yapmak ya da altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Böylelikle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile altın ve altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişilerin konuya ilişkin yaptığı araştırmalar ivme kazandı. Birçok vatandaş "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internetten haftanın yedinci gününde de araştırma yapıyor. Şubat ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 13 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

13 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 737,47 TL, satış fiyatı 742,01 TL oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

13 Şubat Pazar günü 18 ayar altının alış fiyatı 589,85 Tl, satış fiyatı ise 590,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı 441,17 Tl olurken, satış fiyatı 533,26 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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