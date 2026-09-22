130 milyon TL'yi zimmete geçirmişler! AcnTürk Sigorta'ya yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı

ACNTÜRK Sigorta'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SEDDK'nın yanıltılarak ruhsat alındığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın detaylarını ve son gelişmeleri duyurdu. Açıklamada başsavcılığın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik inceleme yürütüldüğü belirtildi.

"130 MİLYON TL ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE ZİMMMETE GEÇİRİLDİ"

Araştırmalar kapsamında, şirketin kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığı ve toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi.

23 GÖZALTI

Ekipler tarafından bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır