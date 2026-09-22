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130 milyon TL'yi zimmete geçirmişler! AcnTürk Sigorta'ya yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı

ACNTÜRK Sigorta'nın kuruluş aşamasında 14 milyon TL olan sermayesinin 94 milyon TL olarak gösterildiği ortaya çıktı. Toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği belirlendi. 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 15 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

130 milyon TL'yi zimmete geçirmişler! AcnTürk Sigorta'ya yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı

ACNTÜRK Sigorta'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SEDDK'nın yanıltılarak ruhsat alındığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın detaylarını ve son gelişmeleri duyurdu. Açıklamada başsavcılığın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik inceleme yürütüldüğü belirtildi.

130 milyon TL yi zimmete geçirmişler! AcnTürk Sigorta ya yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı 1

"130 MİLYON TL ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE ZİMMMETE GEÇİRİLDİ"

Araştırmalar kapsamında, şirketin kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığı ve toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

130 milyon TL yi zimmete geçirmişler! AcnTürk Sigorta ya yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı 2

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi.

130 milyon TL yi zimmete geçirmişler! AcnTürk Sigorta ya yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı 3

23 GÖZALTI

Ekipler tarafından bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

130 milyon TL yi zimmete geçirmişler! AcnTürk Sigorta ya yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sermaye sigorta zimmet
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