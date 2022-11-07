14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? 7 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ve anlık takip

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 7 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 906,94 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 911,75 TL alış, 922,17 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 732,92 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 730,41 TL alış, 730,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 648,13 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 550,56 TL alış, 661,36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

7 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.004,00 TL üzerinden yapan gram altın 1.000,98 liradan alınıyor, 1.001,13 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.504,00 liradan alınıyor, 6.594,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.309,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Kasım itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.656,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Kasım günü 6.514,00 TL alış, 6.578,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



