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14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? 7 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ve anlık takip

07.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem günü olan 7 Kasım 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışını yüzde 0,23 artışla 18,6029 TL'den yapan dolar, bugün 18,5968 TL alış, 18,6092 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 18,5140 TL'den yapan euro ise 18,5006 TL alış, 18,5275 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 7 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? 7 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ve anlık takip

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 7 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 906,94 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 911,75 TL alış, 922,17 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 732,92 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 730,41 TL alış, 730,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 648,13 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 550,56 TL alış, 661,36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

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7 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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7 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.004,00 TL üzerinden yapan gram altın 1.000,98 liradan alınıyor, 1.001,13 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.504,00 liradan alınıyor, 6.594,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.309,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Kasım itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.656,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Kasım günü 6.514,00 TL alış, 6.578,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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