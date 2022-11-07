14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? 7 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ve anlık takip

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 7 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ile canlı ve anlık takip ekranı...
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 906,94 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 911,75 TL alış, 922,17 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 732,92 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 730,41 TL alış, 730,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Önceki kapanışını 648,13 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 550,56 TL alış, 661,36 TL satış fiyatından işlem görüyor.
7 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.004,00 TL üzerinden yapan gram altın 1.000,98 liradan alınıyor, 1.001,13 TL'den satılıyor.
Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.504,00 liradan alınıyor, 6.594,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.309,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Kasım itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.656,00 liradan satılıyor.
Tam altın 7 Kasım günü 6.514,00 TL alış, 6.578,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.