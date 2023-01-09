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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 9 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

09.01.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları araştırılıyor. Altın bilezik fiyatları son zamanların en çok araştırılan konularının başında geliyor. Gözler yeni yılın gelmesiyle faiz kararlarına çevrilmiş durumda... Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14 ayar altın bilezik 631,84 TL'den alınıyor. İşte 9 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 9 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında değişim devam ediyor. Gram altında yükseliş sürerken 22 ayar altın bileziğin alışı 1.040,99 TL oldu. Gözler, 19 Ocak'ta yapılması beklenen Merkez Bankası faiz toplantısına çevrildi. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? İşte 9 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 9 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 631,84 TL'den alınıyor ve 760,25 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 798,66 TL, satışı ise 923,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 1.040,99 TL'den alınırken 1.108,60 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
altın bilezik 14 ayar 22 ayar 18 ayar

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