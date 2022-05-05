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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 5 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

05.05.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları fed toplantısından çıkan Jerome Powell'ın yaptığı açıklama sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 5 Mayıs 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte detaylar...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 5 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu sorusunun yanıtı, binlerce döviz ve altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bir yatırım aracı olarak bilinen altın bilezik fiyatları, doların değişiklik göstermesiyle fiyatlarda farklılığa gidebiliyor. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 5 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL? Konuya ilişkin detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

5 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

5 Mayıs 2022 Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 830,70 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 829,07 TL alış fiyatı ile 837,49 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 650,12 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 658,12 TL alış, 658,25 TL satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 593,45 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 497,23 TL alış fiyatı ile 600,08 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 901,68 TL

Gram altın satış: 901,87 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.886,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.979,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.948,00 TL

Yarım altın satış: 3.000,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.475,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.500,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.892,00 TL

Tam altın satış: 5.976,00 TL

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