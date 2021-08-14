14 Ağustos dolar ve euro fiyatları! Dolar kaç TL oldu?

Bu hafta borsa kazandırırken, altın, dolar ve euro fiyatları ise yatırımcısına kaybettirdi. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı büyük dalgalanmaların ardından gerileyen dolar fiyatları, son birkaç gündür de inişli çıkışlı grafikler sergiliyor. İşte dolar ve euro fiyatlarına dair bilgiler…

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR?

14 Ağustos Cumartesi günü dolar 8,52 TL'den işlem görüyor. Euro ise 10,06 TL seviyelerinde yer alırken, İngiliz Sterlini ise 11,82 TL'den alıcı buluyor.

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, DÖVİZ VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Bu hafta borsa, haftalık bazda yatırımcısına kazandırırken dolar, euro ve altın da kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,90 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,57, Euro/TL yüzde 0,99, Dolar/TL yüzde 1,01 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 1.449,25, en düşük 1.409,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,90 artarak 1.447,64 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57 kayıpla 486,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 3.223,00 liraya geriledi. Geçen hafta 792,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 788,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 8,5400 liraya, eu

ro da yüzde 0,99 azalarak 10,0600 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.



