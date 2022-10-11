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14 ayar altın bilezik kaç TL? 11 Ekim Salı 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

11.10.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 11 Ekim 2022 Salı günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,5840 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5799 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5882 TL'den el değiştirdi. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak edildi. Peki, 14 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 11 Ekim 2022 Salı günü güncel 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar altın bilezik kaç TL? 11 Ekim Salı 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 11 Ekim 2022 Salı günü internette araştırılıyor. Haftanın 2. gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 11 Ekim Salı günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,97 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 916,21 TL, satışı ise 923,43 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 740,61 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 732,20 TL'den alınıyor ve 732,34 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 662,55 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 554,52 TL, satışı 664,27 TL oldu.

11 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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11 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 996,69 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 994,33 lira satış fiyatı 994,54 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.608,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.509,00 TL satış fiyatı 6.590,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.315,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.262,00 TL alış ve 3.309,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.657,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Ekim itibariyle 1.633,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.652,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.518,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.600,00 TL

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