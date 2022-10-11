14 ayar altın bilezik kaç TL? 11 Ekim Salı 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 11 Ekim 2022 Salı günü internette araştırılıyor. Haftanın 2. gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 11 Ekim Salı günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...
Önceki gün kapanışını 943,97 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 916,21 TL, satışı ise 923,43 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 740,61 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 732,20 TL'den alınıyor ve 732,34 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 662,55 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 554,52 TL, satışı 664,27 TL oldu.
11 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 996,69 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 994,33 lira satış fiyatı 994,54 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.608,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.509,00 TL satış fiyatı 6.590,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.315,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.262,00 TL alış ve 3.309,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.657,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Ekim itibariyle 1.633,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.652,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.518,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.600,00 TL
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