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14 ayar altın bilezik kaç TL? 9 Ekim Pazar 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

09.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Dolara endeksli altın fiyatları, dolarla beraber artış göstermeye devam ediyor. Gram altın bin TL'nin üzerine çıktı ve 14 seviyesinden işlem görmeye başladı. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 9 Ekim Pazar 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar altın bilezik kaç TL? 9 Ekim Pazar 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 9 Ekim 2022 Pazar günü araştırılmaya başlandı. Piyasalar 7 Ekim Cuma günü kapandı. Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 9 Ekim Pazar 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar altın bilezik kaç TL? 9 Ekim Pazar 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 561,68 TL'den alınıyor ve 671,26 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 712,96 TL iken satışı ise 824,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 926,98 TL'den alınıp 958,27 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Altın altın bilezik dolar
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