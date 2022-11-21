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14 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL? 21 Kasım 2022 Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları

21.11.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem günü olan 21 Kasım'da yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 21 Kasım 2022 Pazartesi günü dolar 18,62 TL'den işlem görüyor. Euro bugün 19,16 TL'den el değiştiriyor. Bugün, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi gününün güncel altın bilezik fiyatları....

14 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL? 21 Kasım 2022 Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 21 Kasım 2022 Pazartesi günü merak konusu oldu. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Birçok kişi arama motorlarında "14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 972,38 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 960,74 TL'den alınırken 968,85 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik 764,89 TL'den alınıyor ve 765,03 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

14 gram altın bilezik 21 Kasım'da yüzde 0,30 değer kaybetti. 14 gram altın bileziğin alışı 581,60 TL, satışı ise 594,55 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

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21 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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21 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1,046.41 TL'den yapan gram altın bugün 1.044,89 TL alış, 1.045,05 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.949.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.761,00 liradan alınıyor, 6.897,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.486,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.382,00 liradan alınıyor, 3.461,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.743,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Kasım itibariyle 1.690,00 liradan alınıyor, 1.730,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 21 Kasım günü 6.765,00 TL alış, 6.901,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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