14 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL? 21 Kasım 2022 Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 21 Kasım 2022 Pazartesi günü merak konusu oldu. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Birçok kişi arama motorlarında "14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 972,38 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 960,74 TL'den alınırken 968,85 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bilezik 764,89 TL'den alınıyor ve 765,03 TL'den satılıyor.
14 gram altın bilezik 21 Kasım'da yüzde 0,30 değer kaybetti. 14 gram altın bileziğin alışı 581,60 TL, satışı ise 594,55 TL oldu.
21 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1,046.41 TL'den yapan gram altın bugün 1.044,89 TL alış, 1.045,05 TL'den işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.949.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.761,00 liradan alınıyor, 6.897,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.486,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.382,00 liradan alınıyor, 3.461,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.743,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Kasım itibariyle 1.690,00 liradan alınıyor, 1.730,00 liradan satılıyor.
Tam altın 21 Kasım günü 6.765,00 TL alış, 6.901,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.